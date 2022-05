El juicio por el femicidio de Lucía Pérez tiene fecha 

Jam de Improvisación Teatral

Este viernes, la Jam de Improvisación Teatral tendrá su cuarta edición en MU Trinchera Boutique (Riobamba 143). El teatro argentino, pese a todo, sigue siendo un permanente cultivo de creatividad y nuevas propuestas, que muchas veces terminan haciendo historia. Y la improvisación es uno de los recursos que permiten poner en escena, literalmente, al talento y las ganas de hacer.

Aquí la combinación será de imaginación y diversión en un encuentro que será conducido por dos anfitrionas de lujo: La Maura y Lenard. Elles explicarán a les presentes las reglas del juego: la libertad y los juegos necesitan ciertas reglas para compartir y disfrutar. Sorteo de equipos, rondas de improvisación siguiendo diferentes consignas, duelo de finalistas, anuncio del equipo ganador y entrega de premios serán los pasos a seguir en esta velada de viernes que promete risas y lip-sync de las anfitrionas.

Luego del sorteo de equipos, habrá cinco rondas con distintas consignas y el desafío de improvisar desde la exploración teatral. Una invitación a inventar con otres y desarrollar herramientas que potencien la creatividad grupal. La Maura destaca que en estas ediciones anteriores de la Jam, el clima es de alegría. “Los diferentes grupos que participan están muy predispuestos a los juegos y a las consignas que vamos proponiendo. Mucha gente viene solo a ver y en el momento se animan y terminan participando, incluso gente que nunca hizo nada escénico, que nunca hizo teatro, termina pasándola bomba. Es muy ameno el ambiente como para animarse a pasar al escenario y a jugar. Las propuestas del público son geniales”.

Lenard y las Jam: “Tenemos que imaginar las Jam de impro como un amistoso de fútbol entre amigues, solo que es de improvisación. La competencia es una excusa, lo importante del evento es poder encontrarse en el estado más sanador y negado de nuestra sociedad adulta que es el juego. El público no está ahí para juzgar, está para encontrarnos y celebrarnos. Celebrar que por lo menos esa noche el miedo y la vergüenza perdieron la batalla”.

Con el correr de las presentaciones, los dispositivos de los juegos hicieron todo más dinamico. Maura: “Siempre es muy impredecible lo que va a pasar, obviamente, por ser improvisación, viene gente nueva, hay nuevos juegos y eso hace que siempre haya lugar para la sorpresa. Es un planazo para venir con amigues, es una buena opción para juntarse, tomar algo y jugar”. Lenard está muy a gusto con la conducción y admite que le cuesta no meterse a actuar. “Es un rol muy hermoso porque podés ir viendo cómo se van desinhibiendo y van surgiendo cosas super divertidas. También es muy interesante lo que sucede cuando el grupo juega y toman las consignas que les presentamos para cualquier lado, y está perfecto que sea así. Es un espacio en el cual estoy super contento de poder participar. Poder ver como los nervios y las dudas terminan convertidas en risa y abrazos entre gente que hasta ese momento no se conocía es sanador para elles y para mí también”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA

Viernes 27 de mayo, 21.30 hs

@mu.trinchera

@soylenard

@mauricarballidx

Cartón pintado

Suenan canciones románticas, de esas que todes conocemos, de letras desgarradoras e ideales en tiempos de mal de amores. Raquel fue abandonada por Víctor —en realidad no aparece desde hace una semana— y se pregunta qué pasó, si él nunca la amó, si entonces no es el amor de su vida, como ella creía. Este evento desafortunado, o no tanto, será el disparador para que Miriam, Belén y Raquel –amigas y compañeras de trabajo en un local de ropa— desaten uno a uno sus nudos existenciales. En la charla irán apareciendo anhelos, frustraciones, desilusiones y expectativas en un rapto de sinceridad provocado por una bebida de plantas que permite que afloren las emociones y sensaciones, o quizás las ganas de dejar a un costado las caretas y cantarse, sin filtro, las verdades.

Carton Pintado de Victoria Hladilo Teatro Nun Victoria Hladilo, Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros foto:Soledad Aznarez Buenos Aires 4/3/2022

Frases en diferentes momentos de esa intensidad de vida, creación y reflexión:

-Me tenés harta hablando de tus hijos, ¿por qué me los refregás?

-Nos conocimos, me fui a vivir a su casa, quedé embarazada, ni sé si es lo que quería.

-No me importa que me corra el reloj, estoy bien así, sola.

Con el correr de las palabras, lo genuino pugnará por salir a la superficie, lo que esté de más, lo que sea cáscara y no piel, se irá desprendiendo y emergerá entusiasta, el propio deseo.

Victoria Hladilo, Julieta Petruchi y Mercedes Quinteros son las actrices de “Cartón Pintado”. Victoria hizo la dramaturgia, compartió la idea con sus amigas Julieta y Mercedes y se pusieron a trabajar en la obra. Desde una búsqueda de uniformidad estética y con la imagen disparadora de tres Barbies y un Ken, surgió la idea de las pelucas rubias. Victoria: “La obra trabaja con un concepto que tiene que ver con la idea del mandato social, estético, de una serie de abusos sobre nuestros cuerpos durante muchos años y recién ahora nos estamos permitiendo cada vez más corrernos de esos cánones estéticos. Estas mujeres están llegando a sus cuarenta años y transcurrieron su adolescencia en los 90, un momento donde la superficialidad, la estética, y los cuerpos de las mujeres eran prácticamente lo único importante. Ese local de ropa es su resguardo, les permite desarmarse y de a poco ir sacándose las máscaras y contando aquello que sienten, que desean”.

Poder hacerse preguntas, chocar contra las contradicciones y cuestionar los mandatos fueron los recorridos que transitaron en la elaboración de “Cartón pintado”. Mercedes se sintió atraída por la obra propuesta por Victoria: “Somos amigas, hemos compartido muchas marchas juntas, el feminismo nos representa y nos genera preguntas, estamos aprendiendo todavía. La obra quiere destacar la amistad, si bien ellas son amigas y se dicen cosas, también se ocultan otras”. Prestan mucha atención y disfrutan de las reacciones del público, cuenta Julieta que “este lugar feminista desde el humor nos hace bien a todas. Vemos grupos de mujeres que vienen a ver la obra y se reconocen y se divierten también con lo que estas mujeres son, o muestran, no estar siempre en el discurso empoderado y sólido, que esta buenisimo, sino tambien poder mostrarnos vulnerables. O cuando nos cuestan algunas cosas, poder divertirnos con eso”. Tres amigas —dentro y fuera del escenario— que deciden apostar a lo genuino como herramienta de conquista para construir otros espacios posibles donde ser ellas mismas, sin estereotipos y sin cartón pintado.

Nun Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419, CABA

Sábados 22.30 hs, hasta el 28 de mayo

@nunteatrobar

@cartonpintadoteatro

@julietapetruchi

@vickyhladilo

@mechasoy

Chascomús

En el marco del ciclo “Manifiesto, mundos dentro del mundo”, este sábado en MU Trinchera Boutique tendrá lugar la obra “Chascomús”. Después de diez años, Benja y Lulú se reencuentran para pasar un fin de semana largo en Chascomús. Será una buena oportunidad para terminar la canción que comenzaron a componer juntes en la niñez. Sus intentos de inspiración se verán atravesados por un pasado en común que irrumpe con fuerza: la infancia, la pérdida de la inocencia, las frustraciones, la muerte y el aburrimiento con los pies en la laguna.

El actor, dramaturgo y bailarín Lautaro Noriega y la actriz, dramaturga, directora y cantante Nicole Popper se conocieron trabajando en la obra infantil “Yoyo” en 2017. Fue “una especie de amor a primera vista —cuenta Lautaro— instantáneamente nos dimos cuenta de que teníamos mucha afinidad y siempre tuvimos ganas de hacer algo juntes”. Dos años más tarde comenzaron a escribir unos borradores de lo que terminó siendo “Chascomús”.

En febrero de 2020 terminaron una versión corta con la idea de presentarla en el Microteatro y la llegada de la pandemia canceló la posibilidad de estreno. Este año se dio la oportunidad de presentarla en el Palacio Guerrico del Teatro del Globo y en Animal Teatro. “Nos interesaba hablar de la revisitación del pasado. Es una obra que va y viene del presente al pasado y nos preguntábamos cómo ante un evento traumático que viven les protagonistas de niñes, cómo ese pasado se puede revisitar desde la mirada adulta y entender otras cosas que no entendíamos de niñes. El paso de la ingenuidad, de la vitalidad y esperanza en el mundo que tenemos cuando somos niñes, qué sucede cuando pasamos a la adultez, esas cosas se desarman y las expectativas que uno tiene sobre el mundo se ponen en crisis con los distintos conflictos a los que nos vamos enfrentando. Nos interesa hablar sobre la nostalgia, el duelo, pero sobre todo la irrupción del pasado y cómo resuena desde el presente”.

¿Cómo configuramos los recuerdos? ¿Hasta qué punto se condicen con lo que realmente pasó o son fruto de nuestra imaginación? Son algunos de los interrogantes que les surgieron a Nicole y Lautaro durante el proceso de creación de la obra. También el humor forme parte de “Chascomús”. Lautaro: “Si bien son situaciones que están atravesadas por la muerte, por cuestiones más existenciales o angustiantes, nos interesa poner en juego el humor y desolemnizar esas cuestiones dramáticas”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA

Sábado 28 de mayo, 21.30 hs

@mu.trinchera

@lautinoriega

@nicole.popper

Heladera Universo

Durante la madrugada un hombre abre su heladera con la intención de picar algo y matar el hambre incipiente. En la heladera no hay nada, recuerda que es fin de mes y también ese vacío le recuerda a su propia vida. Entonces inicia una búsqueda de… algo. Cualquier cosa vendrá bien con tal de no sucumbir al hueco existencial.

La idea de esta obra surgió de un ejercicio de escritura narrativa en un taller de la escritora y docente María Dulce Kugler que consistia en elegir dos palabras que quedaran resonando de todas las que estaban en juego y escribir un texto con esa inspiración. El actor, director y dramaturgo Maxi Rofrano seleccionó dos que le parecieron estar muy alejadas entre sí: heladera y universo. Esa combinación disparó nuevas imágenes que devinieron en texto narrativo, más tarde transformado en monólogo.

Maxi trabajó con dos grandes ejes: la soledad y el absurdo. “El absurdo de intentar encontrar sentido en cualquier cosa, de querer encontrarse a uno mismo en cualquier lado”, señala Maxi. La obra fue estrenada en el ciclo “Entrometida”, en Animal Teatro, en el que 16 textos de distintxs dramaturgxs son entregados a 16 actores o actrices. “Heladera Universo” le tocó al actor Santiago Ponce. “A Santi la primera vez que lo vi fue interpretando este monólogo y fue increíble. El se copó con mi texto, yo me copé con su actuación y ahora andamos de acá para allá presentando ‘Heladera Universo’ por todos lados. Por suerte la gente se copa y eso nos manijea cada vez más”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA

Sábado 28 de mayo, 21.30 hs

@mu.trinchera

@maxirofrano

@santitojponce