El primer testimonio de Julio López en el Juicio por la Verdad

…Capital de la Provincia de Buenos Aires a los siete días del mes de Julio del año 1999, hallándose reunida la Cámara de Federal de Apelaciones del Circuito encontrandose presentes los señores Jueces, Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin, Carlos Nogueria y el suscripto Antonio Pacilio en ejercicio de la presidencia, con la asistencia del secretario actuante y dejandose expresa constancia que se encuentran presentes el Sr Fiscal General ante la Cámara Dr Julio Amancio Piaggio , el Sr Defensor Oficial ante la Cámara Dr Ricardo Alberto González, en representación por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, el Dr Gluzman comparece una persona previamente citada en calidad de testigo, Señor López, usted ha sido llamado a declarar como testigo por éste Tribunal, en el marco genérico de las actuaciones en donde se investiga las circunstancias de la desaparición y el destino final de quienes fueron víctimas de la represión ilegal en éste ámbito territorial durante los años 1976 a 1983, usted puntualmente fue convocado en las actuaciones donde se investiga las circunstancias de la desaparición y el destino final de Graciela Patricia del Dell Ortto Y Ambrosio Francisco de MARCO, como usted declara en calidad de testigo lo primero que impone las normas legales es hacerle saber que el falso testimonio esta penado con pena de prisión…

Testigo: Sí señor…

Presidente: Lo segundo es que le voy a solicitar es el debido juramento de decir verdad que usted debe prestar por sus creencias religiosas, jura usted decir la verdad.

Testigo: Sí Juro.

Presidente: Nombre y apellido completo…

Testigo: Jorge Julio López

Presidente: Del sus documentos de identidad al secretario, por favor…

Secretario: DNI 5.021.561

Presidente: Nacionalidad

López: Argentina

Presidente: Edad

López: 69 años

Presidente: Domicilio actual

López: 140 y 69

Presidente: Fecha de Nacimiento

López: 25 de Noviembre de 1929

Presidente: Lugar de Nacimiento

López: General Villegas, Pcia de Buenos Aires.

Presidente: Ocupación

López: Albañil, ahora soy jubilado

Presidente: Nombre de sus padres

López: Mi padre, Eduardo López y mi madre Consuelo Rodriguez.

Presidente: Es usted amigo íntimo , enemigo, familiar o tiene algún tipo de causa pendiente con alguna de las personas que le mencione.

López: No, ninguno, solamente testigos…

Presidente: Las generales de la ley que les fueron explicadas no les comprenden.

López: Yo estuve…

Presidente: Espere señor… Señor López, usted estuvo en alguna oportunidad detenido o privado ilegalmente de su libertad.

López: Sí señor!, estuve 5 meses secuestrado en…

Presidente: Donde estuvo secuestrado…

López: En el Pozo de Arana, en Cuatrerismo y en la Comisaría quinta…

Presidente: En el Pozo de Arana, cuanto tiempo estuvo secuestrado.

López: Y estuve más o menos, yo le calculo… porque ahí 10 días…

Presidente: En que periodo de tiempo estuvo, desde que fecha hasta que fecha aproximada estuvo usted en el Pozo de Arana.

López: Estuve desde el 27 de Octubre del 76, en Cuatrerismo y el 29 me llevaron para Arana, el 29 de Octubre.

Presidente: Y estuvo 10 días en Arana?

López: 10 días, sí…

Presidente: Del 29 de Octubre del 76, en adelante.

López: Sí Señor…

Presidente: Con motivo de su detención ilegal, en Arana tuvo usted conocimiento de la presencia en el lugar, de Patricia Graciela Dell Ortto y/o Ambrosio de MARCO, concretamente…los vio en el lugar…

López: Sí señor, y me llevaron para que los reconociera como eran los chicos que andaban por el barrio… en representación de una Unidad Básica…

Presidente: Le voy a pedir a usted que relate, lo más circunstanciadamente posible todo lo atinente a su detención en Arana y las circunstancias que usted pudo ver a éstas dos personas que le mencione…

López: Sí señor… preguntemé…

Presidente: Usted prefiere que yo le pregunte…

López: Si, preguntemé…

Presidente: Usted estuvo en Arana detenido ilegalmente…

López: Sí señor.

Presidente: Durante un periodo de 10 días…

López: 10 días…

Presidente: Durante ese periodo, con quien tuvo contacto, con que personas tuvo contacto…

López: Tuve contacto, con estos chicos, con un paraguayo llamado Rueda y un señor llamado Sánchez, que era del barrio mío, que también trabajaba de albañíl…

Presidente: Fue esas las únicas personas que vio en Arana.

López: Y después, una tarde me llevaron que trajeron a está chica y al chico detenido y la tenían atada en poste así… y con la cara vendada… le sacaron la venda y era la señorita que usted nombro.

Presidente: Yo le voy a través de la Secretaría le voy a mostrar a usted fotos, yo quisiera que nos diga, sí las fotos que le voy a mostrar responden a las personas que les mencioné… a Patricia del Dell Ortto y Ambrosio Francisco de Marco…

López: Sí muestremé… Está es Patricia… (inaudible) está es ella y esté es él…

Presidente: Se deja constancia del reconocimiento positivo de las fotos que les fueron mostradas al testigo, aportadas en las actuaciones Dell Ortto… por el padre de los desaparecidos, por el padre del desaparecido… esas eran las personas que usted vio…

López: Sí señor…

Presidente: En que condiciones la vio…

López: Y estaban atadas y tapada la cara y a la chica… hasta la habían violado los milicos y él estaba todo destrozado la cabeza sangrando y tirado…

Presidente: Que más puede relatar, acerca de las condiciones de detención de éstas dos personas…

López: Bueno, yo le voy a decir más o menos, como yo me acuerdo…

Presidente: Las vio en una sola oportunidad o varias veces, durante ese periodo…

López: La vi en una sola oportunidad, y estuve con ellos un rato…

Presidente: Cuanto rato, cuanto tiempo…

López: 15 minutos… y me dijo anda a reconocerla… lo que le hicimos a ella te lo vamos a hacer a vos… esté día fue el día que tiraron, no sé si usted recuerda una bomba en la Jefatura de Policía… yo no recuerdo el día porque yo no sabía en el día que en encontraba ahí adentro y a la chica a las 6 de la tarde, vino una patota y la mataron de un tiro y nosotros estábamos mirando ahí en el Pozo de Arana por la mirilla cuando la mataron, la mato un señor que hablaba gangoso… gan… gan… una forma así, no sé si lo hacía a proposito, o que… después lo mataron al paraguayo y también al Pato, a los tres juntos…

Presidente: Usted vio esto señor..

López: Lo vimos por la mirilla… que los mataban adelante de nosotros…

Presidente: Usted y quién más vio esto…

López: Yo y otras personas…

Presidente: Quienes eran las otras personas…

López: Las otras están todas desaparecidas…

Presidente: Nombrelas por favor…

López: Y puede ser, Sánchez… y yo no me acuerdo más de esas personas… todos los que estaban ahí… porque mucho no se podían ver…

Presidente: Usted vio el momento concreto del homicidio que está relatando…

López: Y todavía uno de los que estaba ahí… se vanagloriaba, decía de cada uno de nosotros que salga herido o muerto…vamos a matar 5 de ustedes y después lo mandaban con la madre y todo y nos decían de todo…

Presidente: Yo le mencione dos personas…

López: Yo le digo lo que vi…

Presidente: Ambrosio Francisco de Marco y a Patricia Graciela Dell Orto… usted me acaba de relatar el homicidio de una de ellas y con respecto al otro…

López: También lo mataron igual… a los tres

Presidente: Usted los vio también…

López: A los tres juntos mataron…a Patricia… al señor…

Presidente: Ambrosio Francisco de Marco…

López: de Marco y al paraguayo Rueda ese…el paraguayito…

Presidente: Usted habría dicho previamente, que los vio durante 15 minutos…

López: Sí!

Presidente: Previamente, pudo hablar… con ellos…

López: Hablé con ella, con la chica y con él… la chica lo que me encargo… que yo tratará de buscar a la madre, a los padres y que le dijera lo que había ocurrido.

Presidente: Usted conocía a estos chicos… de…

López: lo conocía de mi barrio… de una Unidad Básica Peronista que había… que andaban siempre…

Presidente: Usted militaba en esa Unidad Básica…

López: Yo iba a llevar chicos a jugar al fútbol… y todo eso…

Presidente: Y los conocía de allí…

López: Porque ellos hacían torneos de fútbol y todas esas cosas…

Presidente: Los captores… le hiceron algún tipo de pregunta, en relación a estos muchachos o algún tipo de comentarios…

López: No, no, no… los captores no me dijeron más nada…lo único que me dijeron es callate la boca y no digas a nadie… después que te suelten también te va a tocar a vos, incluso después que yo… que me largaron de la Unidad 9 que estuve casi dos años y medio… me largaron el día que fueron a llevar los Derechos Humanos a nosotros.. Entraron los Derechos Humanos por el frente y a nosotros nos largaron por atrás para que no nos vieran…

Presidente: Ahora le voy a preguntar sobre las otras circunstancias… nos interesa centrar el relato en esté aspecto en particular en que usted acaba de mencionar…usted nos menciono, nos ilustro acerca de lo que vio… nos dice que pudo hablar inclusive con ella…

López: Hablé con ella…

Presidente: Con Patricia Graciela Dell Ortto… y que fue lo que le dijo… que fue lo que le pudo decir…

López: Me encargo que le dijera a los padres… que hiciera todo lo que pudiera… y que le dijera que le cuidará la nenita…porque ella tenía una nenita…

Presidente: Sr López…usted pudo ver o se entero que fue lo que sucedió con el cuerpo de los dos…

López: Los cuerpos, mire yo seguro no sé… eso le digo… pero que había entre los mismos integrantes que estaban ahí cuidando a la gente que los había tirado por Arana, por donde estaban los cuarteles… y sino había otro pozo que habían hecho, siguiendo la calle 137 hacia el fondo… cerca del arroyo de Correa, habían hecho con una máquina excavadora un pozo y los tiraron por ahí… de eso yo no le puedo decir sí o no…

Presidente: Se lo comentaron…

López: Pero lo que yo sentí, de los empleados que estaban trabajando ahí, que estaban cuidando a los presos…

Presidente: Usted en el tiempo que permaneció en Arana, siempre lo tuvieron con la posibilidad de ver lo que sucedía…

López: Sí

Presidente: Nunca estuvo vendado… siempre vio todo…

López: Lo veíamos por la mirilla… ellos a proposito hacían los cosas

Presidente: Con relación a la gente que estaba en Arana, a los captores a los represores, que puede mencionar, puede individualizar gente, puede darnos datos…

López: Yo puedo individualizar gente de los que me llevaron esa noche a mí… que trabajaban todos en investigaciones, yo los conocía porque yo estuve trabajando de albañil enfrente… era en 53, puede ser y 14… un tipo porrudo así…ese fue el que me llevó a mí… y llevó a los chicos…

Presidente: A que chicos…se refiere…

López: A ellos que los llevaron… unos días después… los mismos tipos fueron…

Presidente: Como sabe usted que fueron los mismos…

López: Porque sí.. Porque los vi…porque yo sé que entre los presos… el que no veía a uno… entre todos nos combinamos… y tengo encargue de ir a avisar a casas, he avisado a muchos de los que estaban ahí y los llevaban… que me dijeron que si salimos vivos , o el que salga vivo que le avise a todos nosotros…

Presidente: Usted fue secuestrado, después que Dell Ortto y…

López: Antes…

Presidente: Antes.

López: Ellos habrán sido secuestrado el 3 o 4 de Noviembre y yo fuí el 27 de Octubre fuí secuestrado.

Presidente: Le reitero la pregunta, como puede saber que fueron los mismos los que los secuestraron…

López: Porque los vieron que los llevaron al Pozo de Arana…

Presidente: Los vio entrar…

López: El porrudo ese fue el que los llevó y los paleaba… a empujones

Presidente: Que el mismo que lo secuestro a usted…

López: Sí señor..

Presidente: El nombre, el apodo de ese individuo

López: No sé, yo no lo conozco…

Presidente: Ellos estaban en ropa de civil…tenían…

López: Sí! Si ustedes averiguan de la gente que trabaja, que trabajaba en Investigaciones en ese tiempo, yo si veo las fotos los reconozco… a todos, hasta él que ponía la picana… quiere que le enseñe como me quedo el cuerpo…

Presidente: No, no es necesario… Usted puede reconocer…

López: Quiere que le muestre como me dejaron acá el pecho…

Presidente: No, no es necesario… usted puede reconocer fotos…

López: Sí señor…

Presidente: Bien, usted nos dijo… que además de estar en Arana, en Arana concretamente en donde se refirió a ver visto a estás personas que le mencione, a otra persona más me menciono usted, además de estos chicos…

López: Sí, sí, ahí en el Pozo de Arana ese día mataron mucha gente… se sentía… la mataban… se conoce porque se sentía como un martillazo… usted sentía como un martillazo, posiblemente por lo que yo vi era una pistola con silenciador que le pegaban.

Presidente: Además del relato del homicidio que usted acaba de efectuar, usted vio algún otro homicidio.

López: Sí señor.

Presidente: Relatelo..

López: Vi cuando mataron a otro muchacho… ahí en el ente ese que era en el medio, que nosotros teníamos la celda a los costados…

Presidente: Sabe quién era ese muchacho.

López: Mucho no los conocía… yo de lo que me acuerdo era de uno que le decían Higuita

Presidente: Higuita.

López: Sí, me acuerdo porque era él que estaba en la Selección de Colombia, me acuerdo de ese nombre…

Presidente: Tenía un parecido físico

López: Y sí, le decían… era cordobés…

Presidente: Esa persona, usted vio como la mataron…

López: La torturaron y la mataron…

Presidente: Eso lo vio usted…

López: Si señor…

Presidente: Vio algún otro tipo de hecho similar

López: Muchos, pero yo no recuerdo a las personas…

Presidente: No recuerda, no podría individualizar de las personas que fueron objeto de esos homicidios…

López: Los sacaban de otras celdas porque yo no los había visto…

Presidente: Yo le voy a mostrar a usted, fotos que tenemos aquí de desaparecidos de la jurisdicción, como usted vio…

López: Yo puedo decir, si veo los que estaban allá…esos días los reconozco…

Presidente: Usted podría reconocer fotos… en ese sentido… muy bien… yo le voy a exhibir fotos de desaparecidos de la jurisdicción, yo le voy a pedir a usted que formule en reconocimiento permanente…

López: Si señor…

Presidente: Silencio por favor… Señor López, tal como le mencione le vamos a mostrar fotos… de desaparecidos a los efectos de usted , si puede efectúe algún tipo de reconocimiento… adelante secretario…

Presidente: Secretario, si se produjo algún tipo de reconocimiento positivo mencionelo…

Secretario: Sí, positivamente Rodas, causa 1266/SU, a quién el señor me comento era la persona paraguaya que mataron en Arana. De forma no ciento por ciento segura, en la causa 1849 en una de las cuatro fotos que hay, Guillermo Willams como quien lo habrían apodado Higuita, causa entonces 1849./SU. Por el nombre solamente Francisco López Montaner, causa 536/SU, que el nombre le suena.

López: El nombre y el apellido…

Secretario: El nombre y el apellido. También, como que…

López: A esté chico lo vi…pero no me acuerdo si fue en Cuatrerismo… o en Arana..

Secretario: Raúl Bonafini…

López: Lo ví cuando lo interrogaban…

Presidente: A Raúl Bonafini…

López: No sé…el apellido no…

Presidente: Todas las personas usted identifico en, las personas que usted identifico en las fotos fueron vistas por usted en Arana…

López: En Arana y éste chico Bonafini en Catrerismo…

Presidente: El resto en Arana…

López: El resto en Arana y a este muchacho que esta jugando al fútbol lo ví también allá Secretario: Willamns

López: Que le decían el sobre nombre ese que tenía Higuita, le decía…pero no sé porque le decían ahí adentro, en el pozo…

Presidente: Yo le voy a pedir que me dé, dos o tres precisiones con relación al relato que ya efectúo… usted nos dijo que Patricia Dell Ortto…sí no es así rectifiqueme… en un primer momento la vio con la cara tapada, encapuchada…

López: Sí, después le destaparon la cara para que la reconociera…

Presidente: Para que la reconociera, usted…

López: Como que era la mujer que andaba en el barrio mío, en la Unidad Básica y al chico también le hicieron lo mismo..

Presidente: El chico estaba encapuchado, el chico cuando usted se refiere al chico Ambrosio Francisco de Marco

López: Sí señor

Presidente: También en un primer momento estaba encapuchado y los descapucharon para que usted lo reconociera…

López: Para que yo lo reconociera

Presidente: Eso fue momentos antes del homicidio

López: Sí!

Presidente: y el hecho concreto del homicidio… usted dijo que lo vio desde una mirilla de su celda…

López: Sí lo vi de la mirilla cuando lo mataron

Presidente: A cuantos metros más o menos estaban…

López: Estaría como, yo estaba en el calabozo 1 y él estaría… como de aquí a la puerta y después le conocía la voz… y cuando pego el grito que murió también lo vi que cayo al suelo…

Presidente: Era de día o de noche…

López: Serían las 6 de la tarde

Presidente: Había luz.

López: Sí, había luz…

Presidente: Luz natural o luz o luz artificial

López: luz de sol… 6 o 6 y 10… yo ahí no sabía la hora… porque reloj no tenía… calculo la hora…calculo yo por la cosa…

Presidente: Lo vio claramente ésto…

López: Sí, sí…no hay problema y me hago cargo de cualquier cosa, a usted le parece que no existe (así se entiende)…

Presidente: Usted hizo referencia, además, de haber estado detenido en Arana, después de Arana a otro lugar clandestino de detención, cuales fueron esos lugares, a donde lo llevaron después.

López: Primero fue a Cuatrerismo

Presidente: Cuatrerismo…

López: Después a Arana y después a la Comisaría Quinta…

Presidente: En la Comisaría Quinta, cuanto tiempo estuvo..

López: En la Comisaria Quinta , más o menos del 15 de Noviembre al 22 de Diciembre Presidente: Año

López: 1966…

Presidente: 1976

Jorge Julio López: 1976.

Presidente: En la Comisaría 5?, perdón, reitereme cuánto tiempo?

Jorge Julio López: Y haber estado, yo ahí la precisión…

Presidente: Aproximadamente?

Jorge Julio López: Del 15,16 de noviembre al 22 de diciembre, esa fecha sí, la sé.

Presidente: Un mes y medio aproximadamente…

Jorge Julio López: Sí, por ahí…

Presidente: durante ese mes y medio en la Comisaría 5?, usted tuvo contacto con alguien, estuvo aislado?

Jorge Julio López: Estábamos en una celda más o menos eramos, días 7, días 8, días 5, según como los iban sacando.

Presidente: Con quién compartió celda, usted estaba vendado o estaba posibilitado de ver?

Jorge Julio López: Yo lo único que me acuerdo fue un chico que se llamaba Cano, que todavía está vivo, que una vez lo encontré, con ese estuvimos mucho tiempo.

Presidente: Compartió celda con Cano y con otras personas más?

Jorge Julio López: Sí, pero los otros no me acuerdo ni se los nombres…

Presidente: Alguna característica física que le llamara la atención de esas personas, que usted recuerde?

Jorge Julio López: No, no recuerdo, ya no recuerdo más porque, yo recuerdo los chicos porque los conocí… más no conocí.

Presidente: En la Comisaría 5? durante el mes y medio que usted estuvo, pudo ver a algún Represor, o algún…?

Jorge Julio López: En la Comisaría 5? ponían la, que le decián el Asador ellos, era la cama, que lo ponían atado de pies y manos y después le pasaban la picana, o los pateaban…

Presidente: Usted fue objeto de esos tormentos?

Jorge Julio López: Sí, si usted tiene alguna duda señor, le muestro el pecho…

Presidente: No es necesario. Usted vio alguna otra persona que haya sido objeto de esos apremios ilegales?

Jorge Julio López: Y todos los que estaban ahí, porque los iban sacando por turnos, que los traían, los iban dandoles apremios, o pegandoles o dandole la picana.

Presidente: En Arana siempre estuvo usted con la capacidad de ver me dijo, nunca le taparon los ojos?

Jorge Julio López: Me tapaban los ojos pero me desvendaba y espiaba por la mirilla.

Presidente: A ver expliqueme mejor esto, estonces…

Jorge Julio López: A veces espiábamos por la mirilla, miraba uno y los otros le hacíamos de…

Presidente: pero usted estaba con los ojos tapados?, a usted le habían tapado los ojos , usted no tenía atadas las manos?

Jorge Julio López: Las manos a veces sí, cuando entraban a darnos la comida teníamos que estar con las manos atadas…

Presidente: en otros tiempos no, o sea cuando no comían tenían las manos sueltas, y ahí usted se sacaba la venda…

Jorge Julio López: Se sacaba la venda…

Presidente: En la Comisaría 5? en qué situación estaba, de poder ver o estaba en la misma situación?

Jorge Julio López: a veces según, porque había empleados que no eran tan drásticos y nos hacían bañar y nos hacían sacar todo, y habían otros que no, venían derecho a pegar o matonearlo o si no a llevarlo al asador como ellos decían.

Presidente: Después de la Comisaría 5?, dónde estuvo?

Jorge Julio López: Me llevaron a la 8?… fue el 22 de diciembre…

Presidente: El 22 de diciembre lo llevaron a la 8?, cuánto tiempo estuvo en la 8??

Jorge Julio López: En la 8? estuve desde el 22 de diciembre hasta el 04 de abril que me llevaron a la 9…

Presidente: Mientras estuvo en la 8?, compartió un recinto un lugar de detención, o estuvo aislado?

Jorge Julio López: No, estuve con gente, con mucha.

Presidente: con quién estuvo, recuerda?

Jorge Julio López: con un Peruano llamado Atacama o algo así, no me acuerdo…

Presidente: Compartía la celda con usted?

Jorge Julio López: Y después un señor Rodriguez…

Presidente: Reitero, compartía la celda con usted?, el peruano que acaba de mencionar.

Jorge Julio López: No, no, estaba al lado… de noche los ponían en la celda individual y de día los largaban a un pasillito…

Presidente: Ahí es donde usted tomó contacto con éste peruano, con qué otras personas pudo ver o tomó contacto?

Jorge Julio López: Rodriguez Muller, un señor, que después lo largaron, decían que lo iban a matar, no sé si se disparó del país…

Presidente: En la 8?… alguien más recuerda de la 8??

Jorge Julio López: Estaba, y había muchos presos comunes…

Presidente: No recuerda nadie más en la 8?…?

Jorge Julio López: Y… estuvo también ese chico Cano en la 8? unos días presos con nosotros, que lo encontramos ahí…

Presidente: El mismo Cano que había estado con usted anteriormente ?

Jorge Julio López: Sí señor…

Presidente: Recuerda haber visto algún Represor en particular, recuerda nombres?

Jorge Julio López: No, en la 8? no hubo represores, en la 8? ya lo dejaban bañar, lo dejaban tomar aire en un patiecito y nos daban bien de comer, ya cambió, hasta que me llevaron a la Unidad 9…

Presidente: Cuándo lo llevaron a la Unidad 9?

Jorge Julio López: El 04 de abril del 77.

Presidente: En la Unidad 9 cuánto tiempo estuvo?

Jorge Julio López: Estuve hasta junio del 79.

Presidente: Permaneció allí detenido?

Jorge Julio López: Sí

Presidente: en qué condiciones estuvo, estuvo en algún momento a disposición del Poder Ejecutivo.

Jorge Julio López: Sí, estuve, siempre a disposición del Poder Ejecutivo…

Presidente: Desde qué momento pasó a disposición del Poder Ejecutivo?, estando en la Unidad 9 o antes?

Jorge Julio López: el 26 de marzo me pusieron el PEN, me hablaron a mi que lo tendría del 77…

Presidente: Y permaneció detenido en la Unidad 9 hasta qué año?

Jorge Julio López: Del 25 de junio del 79.

Presidente: ahí estaba en algún pabellón especial, mi pregunta es si estaba con detenidos comunes o estaba con detenidos…

Jorge Julio López: Todos detenidos políticos decían…

Presidente: A quién recuerda en la Unidad 9?

Jorge Julio López: Y en la Unidad 9 recuerdo, dejeme pensar un momentito… Sotelo, Mazza, Galan un doctor, un mendozino Sanchéz… precisa más, no me los recuerdo ahora…

Presidente: Si usted recuerda le agradecería que los mencione?

Jorge Julio López: Y había sesenta y pico, pero no me acuerdo de los nombres, yo le nombro los que…

Presidente: Cómo era el trato en la Unidad 9, condiciones de detención más normales

que las que había sufrido…

Jorge Julio López: No, más normales, según el pabellón, porque yo estuve un día en el 16 el primer día, y ahí era muy bravo porque estaban todos los presos que venían de Tucumán, los del ERP que les decían, después me llevaron al pabellón 3, en el pabellón 3 estuve hasta fin de año, de ese año…

Presidente: del 77, fines del 77.

Jorge Julio López: Sí, hasta el día de navidad, y ese día para festejar la navidad nos sacaron y nos dieron un baile, nos verduguearon, nos decían, «ahora aprovechen a festejar», y después nos mandaron al pabellón 4…

Presidente: Cuándo recuperó usted su libertad?

Jorge Julio López: El 25 de junio del año 79.

Presidente: Usted hizo algún tipo de denuncia por la privación de su libertad?

Jorge Julio López: mi señora había hecho la denuncia como que me llevaron en la Comisaría 3?, de los Hornos que era la 11 antes, y no le dieron ni bolilla…

Presidente: Usted es la primera vez que declara señor López, alguna vez declaro en Tribunales en alguna otra oportunidad?

Jorge Julio López: Nunca.

Presidente: Esta es la primera vez que relata estos hechos en Tribunales.

Jorge Julio López: Sí, yo ahí dos por tres te sacaban y te hacían así, relatos, o te preguntaban, pero adelante de un Juez es la primera vez, por ahí me equivoco en alguna cosa, pero lo que me da la memoria es todo cierto.

Presidente: Además del reconocimiento que le pidieron ahí en Arana, de Patricia Dell’ Ortto y de Ambrocio Patricio Demarco, le pidieron alguna actitud similar con respecto a otra persona, le hicieron reconocer a alguna otra persona?

Jorge Julio López: A este señor paraguayo, Rueda… y a un…

Presidente: A quién usted también conocía del barrio?

Jorge Julio López: Sí, después los otros no…

Presidente: Doctor Reboredo…

DR. REBOREDO.- Señor, usted dijo que lo habían sometido a torturas.

Jorge Julio López: Sí señor.

DR. REBOREDO.- Usted veía a la persona que lo torturaba?

Jorge Julio López: No, venían con máscara, venían con capucha negra hasta acá…

DR. REBOREDO.- Y no oía que entre ellos se hablaran, se dijeran, no digo el nombre exacto sino apodos…

Jorge Julio López: Yo al que reconocí, estando, y como nunca… es el señor Camps, a ese lo reconocí… estaba dirigiendo las torturas, me estaban torturando una noche en Arana, y después torturaron a éste paraguayo, que lo hicieron bolsa, a patadas en el suelo, primero lo pusieron en el asador como ellos decían y después le pegaron, era todo sangre…

DR. REBOREDO.- Y usted vio si a Patricia Dell’ Ortto la torturaron?

Jorge Julio López: Sí, la torturaban pero eso yo lo digo adelante suyo y de otros, pero de la familia no lo (ininteligible)… me da lástima…

DR. REBOREDO.- Y sabe quién era el torturador?

Jorge Julio López: Y el que mandaba ahí siempre las torturas era el señor Camps, y si no otro que decían que era el Segundo Jefe, pero no lo conocía yo, un tipo flaco así, con cara medio de mono, así era…

DR. REBOREDO.- Y en el cuatrerismo, también fue torturado…?

Jorge Julio López: En el cuatrerismo también estuvimos los primeros días y también nos torturaron…

DR. REBOREDO.- Y puede individualizar a alguien de los que lo torturaron?

Jorge Julio López: Yo los que conozco son los que me llevaron a mi, y los que llevaron a los chicos ese día hasta el Pozo de Arana, a los otros no los conozco…

DR. REBOREDO.- Es decir, que en las circunstancias en que a usted se le pueda exhibir fotografías de distintos…

Jorge Julio López: Yo puedo reconocer a los que estaban, que me llevaron, a tres y posiblemente a cuatro, era el chofer, el que manejaba el camión…

DR. REBOREDO.- En la Comisaría 5?, reconocido como un lugar de detención, usted ubica el lugar donde estaba, estaba en las celdas comunes de la Comisaría o en alguna otra…

Jorge Julio López: Estaba en un lugar que daba al patio… yo reconocía el lugar, porque en frente había un chalet donde yo estuve trabajando y al costado había, así antes de entrar a la Comisaría, cuando me sacaron dos o tres veces, conocía un chalet que le habíamos hecho, que decían que era para el Comisario… estaba así, yendo de acá por esta mano, el que está pegado a la Comisaría estuve trabajando mucho tiempo de albanil con otro italiano, que ahora no está más, murio…

DR. REBOREDO.- Y el personal que usted veía, era de la Policía o llegaba personal de alguna otra fuerza?

Jorge Julio López: Los que más nos tenían a nosotros, sacando los días domingos que había un señor que era Cordobés, que era Sargento de Gendarmería, que ese nos lavaba y todo los domingos, era el único al que le conocía la cara, era un hombre tirando a rubio y de ojos azules… y con una pelada así, acá calvo…

DR. REBOREDO.- Y el nombre del Comisario usted lo recuerda?

Jorge Julio López: No, yo reconocí a una señora que se llamaba, que era prima o casada con un tano que había fallecido en un choque, que estaba ahí, a esa la reconocí…

DR. REBOREDO.- Y usted de estar presente en la Comisaría 5?, podría reconocer lugares de estar como estaba en su momento?

Jorge Julio López: La celda donde estábamos nosotros, que da al patio, posiblemente la reconocería… usted tiene, acá esta la Comisaría 5?, le voy a dar un ejemplo, atrás hay una casita con tejas que yo había trabajado ahí, inclusive había estado trabajando en la Comisaría, cuando tenía los caballos la Comisaría 5? hace muchos años, había un viejito ahí que los cuidaba, había arreglado un día el piso, que me mandaron, conocía todo yo ahí… después conocía a los camiones de Guancete, el ruido, preguntele a los Guancete, le hice la mitad de los galpones, trabajé por los visto, trabajaron otros conmigo…

DR. REBOREDO.- En los otros Centros de Detención que usted estuvo… perdón, en la Comisaría 5?, fue torturado?

Jorge Julio López: Sí, una noche me torturaron, en presencia de este chico Cano, que le dijo Cano, no éste hombre no tiene nada que ver, no anduvo en nada, los otros no sé dijo él… a mi y a él nos torturaron…

DR. REBOREDO.- Y puede individualizar qué persona estaba a cargo de esa tarea?

Jorge Julio López: No, estaban con capucha…

Presidente: Doctor Schiffrin?

Dr. SCHIFFRIN. Bueno, pasemos a la Unidad 9, lo único que quiero preguntarle, es que el tiempo que estuvo en la Unidad 9 que fue tanto, no iba personal militar o policial a entrevistarse con usted o hacerle preguntas?

Jorge Julio López: Sí, sí, fueron… una noche fueron cuando estaba el señor Graiber preso y yo estaba en esta celda y Graiber y el hijo en esta, éste hombre que llevaron no sé si ustedes se acuerdan…

Dr. SCHIFFRIN. Sí, sí, yo me acuerdo…

Jorge Julio López: Graiber, que era banquero y todo eso…

Dr. SCHIFFRIN. Juan Graiber.

Jorge Julio López: Y fue un militar y le dijo, «mirá Graiber, te vamos a sacar y te vamos a fusilar, porque vos fuiste el que le dio plata a los Guerrilleros para que maten a nuestros soldados, le dijo, esa noche…

Dr. SCHIFFRIN. Y usted estaba ahí mismo?

Jorge Julio López: Estaba en la celda pegada, por eso lo oí, en el pabellón 3.

Dr. SCHIFFRIN. Eso sí, pero a usted mismo no lo entrevistaban, hacerle preguntas…

Jorge Julio López: Me entrevistó un señor que era Teniente Coronel, algo así como Montero, Calderón Montero, ese me fue a entrevistar y me dijo que yo iba a salir porque yo no tenía Causa…

Dr. SCHIFFRIN. Mire, no podría ser, porque acá ha declarado un Coronel que hacía esas entrevistas y visitas, que se llama Sanchez Toranzo…

Jorge Julio López: No me suena ese nombre…

Dr. SCHIFFRIN. Usted dice algo así como Montero dice usted…

Jorge Julio López: Sí algo así, Calderon Montero, pero no recuerdo yo, porque ahí venían y decían, soy esto y esto, pero no te decían el nombre, fue un señor que después salió en el diario no sé por qué… hace poco, hace dos o tres años, que ahí lo reconocí yo, que era del Regimiento de Patricios… Toranzo Montero, no…

Dr. SCHIFFRIN. Perfecto, entonces vamos a ver, si usted se acuerda del nombre lo aporta después no es cierto…

Jorge Julio López: Pero no recuerdo bien…

Dr. SCHIFFRIN. Usted dice que salió en el diario no…?

Jorge Julio López: Estuvo en diario, pero no recuerdo bien el nombre, no sé por qué fue, me dijo, «si yo podía», me preguntó él el oficio, y me dijo » si podía salir a hacer arreglo en los pabellones, para no estar en la celda, y él fue el que me sacó.

Dr. SCHIFFRIN. Así que en definitiva, después de haberse entrevistado usted con éste militar, usted salió al poco tiempo?

Jorge Julio López: Salí a los siete u ocho meses, no recuerdo bien…

Dr. SCHIFFRIN. Hay que dar vuelta el cassette…

Jorge Julio López: Sí, pregunte señor?

Dr. SCHIFFRIN. No, usted estaba contándome, narraba que salió al poco tiempo que…

Jorge Julio López: Salí a los siete u ocho meses, la memoria mía vio ya no bien, bien no recuerdo.

Dr. SCHIFFRIN. Qué tipo de preguntas le hicieron ?

Jorge Julio López: No me preguntó por qué estaba, dónde estaba?, que yo no tenía nada, quién me habían llevado , por qué?, y después me dijo, «mirá, éste era un vigilante que se querían hacer los agrandados y se llevaban a cualquiera».

DR. SCHIFFRIN. Ahora saltemos de la Unidad 9 otra vez, cuando lo capturaron, cuando entró ahí en Cuatrerismo, qué le dijeron, qué le preguntaron?

Jorge Julio López: y de ahí los bajaron del camión, los pusieron en un baño y los metieron en la picana a todos…

Dr. SCHIFFRIN. Sin decir nada, sin preguntar nada?

Jorge Julio López: Casi nada, los… iban y los verdugueaban…

Dr. SCHIFFRIN. Y después cuándo le empezaron a hacerle preguntas?

Jorge Julio López: Y después a cada rato te preguntaba y nos bombardeaban con preguntas, uno te preguntaba, otro te decía «mirá que vas a ir al asador si no hablás»

Dr. SCHIFFRIN. Y qué tipo de preguntas hacían?

Jorge Julio López: Si yo tenía algo que ver con Montoneros y todas esas bandas de delincuentes que había en ese tiempo.

Dr. SCHIFFRIN. Y sobre Patricia Dell’ Ortto y su marido, le preguntaron, en qué momento?

Jorge Julio López: Nada más ahí en Arana como le dije, después no me preguntaron más nada…

Dr. SCHIFFRIN. Y pero cómo, porque antes de verlos, le hicieron alguna pregunta?

Jorge Julio López: No, vení a reconocerlo a los amigos tuyo me dijeron…

Dr. SCHIFFRIN. Y de dónde sacaban que usted tenía una relación con ellos?

Jorge Julio López: Porque ellos le dijeron que andaban en el barrio ese y entonces ellos, yo los conocía a los chicos del barrio, de esa Unidad Básica.

Dr. SCHIFFRIN. Asociaron que eran del mismo barrio no más?

Jorge Julio López: Sí, sí…

Dr. SCHIFFRIN. Aquí al doctor Reboredo le transmito la pregunta, en los traslados que hicieron, que personal, cuando lo trasladaban a ustede, de Cuatrerismo al destacamento de Arana, después de Arana a la 5?, de la 5? a la 8?.

Jorge Julio López: Ahí, de Cuatrerismo hasta Arana los llevaron en un torino.

Dr. SCHIFFRIN. Qué gente era, de la policía misma?

Jorge Julio López: Policías eran sí…

Dr. SCHIFFRIN. Pero iban uniformados?, no…

Jorge Julio López: iban uniformados y con la gorra, pero eran policías…

Dr. SCHIFFRIN. Y cómo lo trataban en el traslado?

Jorge Julio López: En el traslado nos trataban bien, lo único que te ponían la… a mi me pusieron un pullover, y se abrían los puntos y se veía todo por donde iba, el pullover mismo que me sacaron a mi, me lo rompieron, iba mirando todo, y yo conocía todo, conocía los Hornos de ladrillos, la estación de servicio que estaba ahí en la curva, y después venía el Pozo de Arana…

Dr. SCHIFFRIN. Usted ya conocía la zona de Arana…

Jorge Julio López: Conocía todo, no le digo que yo hacía siete u ocho años, la empresa en que yo estaba había ganado una licitación, había trabajado ahí en, conocía todo…

Dr. SCHIFFRIN. Así que usted ya el destacamento lo tenía bien conocido?

Jorge Julio López: Todo, conocía todo…

Dr. SCHIFFRIN. Pero quiere decir que usted había trabajado en obras del Destacamento?

Jorge Julio López: Hacía muchos años había trabajado, haciendo arreglos… que ellos decían que era para los Prisioneros de Guerra decían…

Dr. SCHIFFRIN. Cuando usted trabajó, le decían que era para los Prisioneros de Guerra?

Jorge Julio López: Sí, que si hay una guerra, tenemos esto para los Prisioneros decían…

Dr. SCHIFFRIN. Eso en qué año sería más o menos?

Jorge Julio López: Y sería en el año 60 y algo, 62 o 63…

Dr. SCHIFFRIN. Claro, y después otra cosa más, el otro usted ya conocía el lugar que tenían ya los militares en Arana?

Jorge Julio López: No le entiendo…

Dr. SCHIFFRIN. Que no es el Destacamento ya sé no…

Jorge Julio López: NO, el lugar ese, que era la cárcel, el Pozo le decían…

Dr. SCHIFFRIN. Usted conocía esa?

Jorge Julio López: Lo conocía todo, todo…

Dr. SCHIFFRIN. Otro lugar de Arana no conocía?

Jorge Julio López: Quiere que se lo describa algo, usted llegaba al destacamento por el frente, tenía la puerta todos los ladrillos a la vista tomado con cuchara así vio, nada más, y adelante había una canilla de agua, que nos dejaron tomar un poco de agua nada más, una canilla con un caño, y estaba la canilla ahí, dicen, tomen agua, lo dijo un agente de la policía que nos llevaba… íbamos en unos torinos negros, que tenían los socalos pintados abajo, de un pedazo así negro, todos torinos eran, y cuando venía la «pesada» que ellos le decían, venían todos en torino haciendo ruidos, con los escapes, y después entraban adentro, como drogados, usted los veía, alguno que se los veía los cachetes así, o esta parte de los ojos colorados, parecían unos demonios …

Dr. SCHIFFRIN. Y era gente que llevaban de la pesada que venían, venían a torturar o…

Jorge Julio López: Venían a torturar eso, y después venían otros a traer gente…

Dr. SCHIFFRIN. Usted además veía policías que se ocupaban, digamos de la parte de administración, de cuidado de esas cosas…

Jorge Julio López: No, policías que administraban no había nadie, había uno que era un morocho, que decían que era Peruano, que era el que atendía ahí…

Dr. SCHIFFRIN. Claro… bueno, es suficiente, yo no tengo más preguntas, pero el doctor Reboredo parece que tiene una…

DR. REBOREDO.- Siguiendo la pregunta final que le hizo el doctor, de la 5?, mejor dicho de Arana a la 5?, quién los trasladó?

Jorge Julio López: Mire señor, nos trasladaron todos dormidos porque nos durmieron con un coso que echaron adentro, dicen «le vamos a echar coso para las pulgas y los piojos», y nos quedamos todos dormidos y al otro día amanecieron en la 5?, en un camión parece que fuimos, pero seguro no sé, eso sí que así nos llevaron, a todos los que llevaron esa noche.

DR. REBOREDO.- Y por último, de la 5? a la 8? cómo fue el traslado?

Jorge Julio López: Me llevaron en un…

DR. REBOREDO.- Solo? O con alguien más?

Jorge Julio López: A mi, y a un tal Julio y la señora, pero yo no recuerdo Julio, y no me acuerdo el nombre, que después lo largaron enseguida… y la señora, en un Mercedez Benz de esos antigüos, yo iba en el baúl y Julio y la señora en el asiento de atrás encapuchados los tres.

DR. REBOREDO.- que fue, de día, de noche?

Jorge Julio López: A las tres de la mañana, todavía Julio me dijo, Chau López, no nos vemos más…

DR. REBOREDO.- Y personal Policial los trasladó…

Jorge Julio López: Personal Policial, sí señor…

Presidente: El doctor Nogueira no va a formular preguntas, señor Fiscal General va a formular preguntas?

Dr. Piaggio: señor Presidente, yo tengo algunas discordancia entre datos que ha dado el señor López y la declaración del señor Dell’ Ortto, yo quisiera que se le preguntara al testigo López, cuándo ingresó en Arana, y cuántos días estuvo?

Jorge Julio López: El 27 de octubre, el Cuatrerismo, y estuve dos días, no sé, porque ahí adentro… para mi fue el 29 de octubre que ingresé a Arana, yo Roda y unos cuantos…

Dr. Piaggio: Y ahí estuvo cinco días?

Jorge Julio López: Cinco días hasta que vinieron los chicos, y después estuve unos días más y de ahí me pasaron a la 5?…

Dr. Piaggio: el testigo había mencionado un período de diez días…

Jorge Julio López: Diez días apróximadamente…

Dr. Piaggio: Si claro, cronológicamente no me daba, si eran cinco y… está bien, esa era la duda, gracias…

Presidente: Doctor Glüzmann representa a la Asamblea permanente por los Derechos Humanos, está en uso de la palabra…

Dr. Glüzmann: bien, gracias… en el primer campo, es decir, el primer lugar clandestino de detención que es Cuatrerismo, donde usted aparentemente estuvo según su declaración entre dos y tres días. Cuatrerismo ha dicho en otro momento Investigaciones, es decir para usted la pregunta es, si Cuatrerismo y la Dirección de Investigaciones es el mismo lugar?

Jorge Julio López: Investigaciones quedaba acá en La Plata, pero los de Investigaciones que estaban allá en Cuatrerismo, eran de acá de La Plata que iban allá.

Dr. Glüzmann: O sea, Cuatrerismo dónde estaba., un lugar concreto…

Jorge Julio López: En Arana, en un lugar que lo demolieron…

Dr. Glüzmann: En Arana…

Jorge Julio López: Que después lo demolieron, demolieron también el Pozo, todo.

Dr. Glüzmann: Entonces, Investigaciones es donde usted dijo en una respuesta, apróximandamente dijo, por la calle 13 o 14…

Jorge Julio López: Sí.

Dr. Glüzmann: No podría precisar mejor el lugar, donde estuvo esos dos o tres días?, que sería Investigaciones…

Jorge Julio López: Sería Investigaciones, ahí… pero yo lo único que conocí ahí, fue el olor a los chanchos de la chanchería que tenía éste señor que tenía basura… cómo es que tenía chanchería ahí… reconocí el lugar por eso, Venturino, tenía una chanchería ahí, y se sentía clarito el olor a los chanchos, y el grito, en ese tiempo…

Dr. Glüzmann: Dice usted que lo torturaron…

Jorge Julio López: Sí.

Dr. Glúzmann: eh, no recuerda aunque sea el apodo de la persona que lo torturaba, si es que no lo pudo ver?

Jorge Julio López: No, no lo recuerdo… ahí se ponían sobre nombres, uno le decían Pancho no se cuanto, se manejaban por nombres, ellos decían nombres de guerra…

Presidente: A eso alude la pregunta del doctor, señor López, apodo son esos nombres que usted menciona, esos sobrenombres… mencionelos

Jorge Julio López: Era uno el Doctor Metralleta, yo no me acuerdo bien de eso, pero ahí era más o menos los apodos así… no me acuerdo bien, de eso no me acuerdo, es tanto, de golpes y patadas que tengo encima que…

Presidente: Está bien… correcto.

Dr. Glüzmann: Cuándo usted llegó a Arana y ha hablado muchísimo y muy bien, ha dado una cantidad de datos muy valiosos sobre Arana, dice Pozo de Arana no, o Destacamento de Arana, es lo mismo…

Jorge Julio López: No, no es lo mismo, el Destacamento es el que está pegado al almacén, ese es el Destacamento Policial, y este Pozo de Arana, estaba pasando la estación de servicio, hacia adentro, como se lo describí hoy…

Dr. Glüzmann: Yo le voy a hacer una pregunta al testigo, para luego fundar una petición al Tribunal, usted si hoy fuera llevado al lugar, a Arana, usted podría reconocer, el lugar donde estuvo, donde estaba el lugar donde lo torturaban, y el otro lugar al que se refiere, los dos lugares, usted podría ir y dar a los Jueces y mostrarles el lugar donde usted estuvo en Arana ?

Jorge Julio López: El lugar donde estaba el Pozo si lo reconozco, más o menos, dando así la vuelta así como le explico, pero el otro no sé, decían Cuatrerismo pero no sé, era cerca de la chanchería de Venturino… porque todos los presos decían lo mismo.

Dr. Glüzmann: En su declaración, usted ha dicho que se había cavado pozos o fosas, para enterrar personas que habían matado, usted habló de dos lugares, uno de ellos, cerca del Arroyo de Correa… usted podría ir a esos, es decir, usted está en condiciones hoy de ir a esos lugares que dice que se cavaron, porque usted como sabe que se cavaron esas fosas?

Jorge Julio López: Ahí era por, charla de los presos… pero yo seguro no lo sé, ahora los presos en la Unidad 9 decían sí, que ahí estaban, muchos que habían llevado y, hasta los habían amenazado de enterrarlos vivos y decían que estaban por ahí…

Dr. Glüzmann: Y usted tiene alguna idea aproximada de ese lugar ?… porque usted lo definió claramente como cerca del Arroyo Correa.

Jorge Julio Lopez: Por eso, me dijo a mí, que cerca del Arroyo de Correa… en el año76, había una carpa con dos Militares y estaban cuidando, que presumiblemente estaban cuidando la gente que habían enterrado por ahí para que nadie fuera.

Dr. Glüzmann: Eso quién se lo dijo ?

Jorge Julio Lopez: Me lo dijo un señor que era del campo, de por ahí cerca.

Dr. Glüzmann: de por ahí cerca.

Jorge Julio Lopez: Sí, señor.

Dr. Glüzmann: Y usted podría ofrecerlo como testigo a ese señor ?. Usted lo conoce ?

Jorge Julio Lopez: No, no, ya no está más ahí… me parece que no… O falleció o qué, no sé… no está más y el nombre no me acuerdo.

Dr. Glüzmann: La última pregunta sobre este tema. Entonces no hay ningún elemento que pueda individualizar aproximadamente ese lugar donde estaba, digamos, esa fosa ?.

Jorge Julio Lopez: No, no, yo no le puedo decir…

Dr. Glüzmann: Alguien que haya dejado flores o alguna estaca o un nombre, una cosa en ese lugar ?

Jorge Julio Lopez: No, eso conversación de los presos en el lugar que me dijeron… yo estuve trabajando en Correa y haciéndome medio el sota, como se dice en la jerga, pregunté y dijeron que ahí llegando al arroyo había una carpa con Militares y presumiblemente ahí había una fosa.

Dr. Glüzmann: Ah, bueno, quiere decir que usted puede hoy, ir a ese lugar y saber donde queda ?

Jorge Julio Lopez: Sí, más o menos.

Dr. Glüzmann: Podría indicarlo a los señores Jueces, si es que lo señores Jueces decideiran realizar una inspección.

Jorge Julio Lopez: Posiblemente…

Dr. Glüzmann: Usted dijo que había estado en la Comisaría 5 y ya ha dicho que también estaría en condiciones de ir a la Comisaría 5 y aportar la descripción del lugar y donde usted estuvo.

Jorge Julio Lopez: Sí.

Dr. Glüzmann: Usted podría hacer lo mismo en la Comisaría 8 ?

Jorge Julio Lopez: Sí…

Dr. Glüzmann: La pregunta concreta es esta. Hay una Comisaría, según declaró el Comisario… (interrumpe). Puedo yo relatarle… bien. Según el Comisario de la Octava, que fue testigo en esta causa, vino en calidad de persona a declarar en calidad de declaración informativa y… no recuerdo el nombre de este Comisario, dijo que había una Comisaría de la que él era responsable, pero que luego, a los fondos y con un portón que daba a la Calle 74, eso ya él no sabía nada, lo conocía de afuera, porque era un lugar clandestino de detención, era ahí… la pregunta es concreta, y es: ¿ si usted estuvo en el lugar o estuvo en la parte legal de la Comisaría ?

Jorge Julio Lopez: No, en la parte legal.

Dr. Glüzmann: En la parte legal. ¿Y usted de la otra parte, supo algo de eso…?

Jorge Julio Lopez: No…

Dr. Glüzmann: De que en los fondos de la Comisaría 8 …?

Jorge Julio Lopez: De eso no supe nada.

Dr. Glüzmann: Nunca supo nada.

Jorge Julio Lopez: No… Estaba a más, el Comisario ACOSTA, estaba el Agente GIGENA, VARGAS… un agente VARGAS, otro Agente LOPEZ… y después no me acuerdo, había muchos más, pero no me acuerdo.

Dr. Glüzmann: eso en el período en que usted estuvo en la Octava ?

Jorge Julio Lopez: Sí.

Dr. Glüzmann: Que es un período bien definido…

Jorge Julio Lopez: Sí, sí.

Dr. Glüzmann: Usted cuando… prácticamente ya de allí pasó a la Unidad 9 ?

Jorge Julio Lopez: Sí.

Dr. Glüzmann: De las personas que usted vio morir, que las mataron, ya lo ha descripto, no, no vamos a repetir el tema… sin embargo me queda una duda: usted habló de SANCHEZ, de un tal SANCHEZ, eh… ¿ este SANCHEZ estaría desaparecido entonces ?… usted habló de RUEDA y SANCHEZ, después por lo que declaró, si mal no interpreto, RUEDA es ROLON… RODAS, perdón, RODAS.

Jorge Julio Lopez: Sí.

Dr. Glüzmann: Pero SANCHEZ, qué pasó con SANCHEZ ?

Jorge Julio Lopez: SANCHEZ no lo vi… ahora, que se corría que lo habían matado también, pero ese no lo vi.

Dr. Glüzmann: ¿ no se acuerda el nombre de él ?

Jorge Julio Lopez: SANCHEZ vivía en 142 y 68… el que yo le digo, ese estuvo conmigo… Ahora recuerdo, me hizo recordar… Ese también estuvo varias… en el POZO DE ARANA, en CUATRERISMO y después cuando llegamos a la QUINTA no lo vi más.

Dr. Glüzmann: ¿O sea, que hizo su itinerario hasta la QUINTA ?. En la quinta lo vio o ya no lo vio más ?

Jorge Julio Lopez: No, no, ya no lo vi más.

Dr. Glüzmann: En la QUINTA ya no lo vio más. Usted habló que en la Comisaría QUINTA… hizo un mención de algo que yo no entendí. El ruido de los camiones de GUANZETI.¿ Qué es eso ?.

Jorge Julio Lopez: El ruido de los camiones del depósito de materiales… se sentían clarito.

Dr. Glüzmann: Se sentían ?

Jorge Julio Lopez: Y se sentían las campanas de la iglesia del campanario que está enfrente… ahí sí, ahí me ubiqué por eso.

Dr. Glüzmann: Le hago una pregunta… si es que usted lo sabe. ¿ Usted sabe de dònde traían la comida a la Comisaría QUINTA ?.

Jorge Julio Lopez: Se decía que la traían de la Unidad 9, ahora yo no sé…

Dr. Glüzmann: Se decía. ¿Quién se lo dijo a usted?

Jorge Julio Lopez: Ahí me enteré…. Un preso que repartía la comida.

Dr. Glüzmann: Ah.

Jorge Julio Lopez: Se decía, pero yo no le puedo afirmar nada.

Dr. Glüzmann: ¿ Pero usted afirma que se lo dijo un preso que repartía la comida ?.

Jorge Julio Lopez: Sí, un preso común.

Dr. Glüzmann: Que venía de… ¿ ah, un preso común ?

Jorge Julio Lopez: Sí, sí, de los que estaban en la Comisaría.

Dr. Glüzmann: Usted estuvo en varios lugares, yo podría ir nombrando de a uno para ser más claro su relato. Primero: en Investigación…

Jorge Julio Lopez: En Cuatrerismo.

Dr. Glüzmann: Sí, Cuatrerismo, que era de Investigaciones. Había mujeres detenidas … en el momento en que usted ahí, había mujeres detenidas ?

Jorge Julio Lopez: Sí, había, sí.

Dr. Glüzman: Usted no recuerda nombre, apellido o apodo de alguna de esas mujeres?

Jorge Julio López: No. Lo único que me acuerdo es de una mujer que era de Villa Elisa, una mujer gorda que la acompañó… decían que era un cura que la acompaño, y después la fue a buscar y la llevó, pero no sé. Yo la vi cuando la interrogaron ahí en el CEPO que se veía clarito de la celda, y la interrogaron ahí y después no la vi más.

Dr. Glüzman: Usted de alguna de estas mujeres supo si estaban embarazadas?.

Jorge Julio López: No.

Dr. Glüzman. No. Luego usted pasó a el Pozo de Arana. En Arana había mujeres, ya dijo que habían matado a esta chica…

Jorge Julio López: Mujeres había.

Dr. Güzman: Usted recuerda a algunas otras mujeres, nombres, apodos, apellidos…

Jorge Julio López: No, vi, pero no me acuerdo ni por…

Dr. Glüzman: Pero vio mujeres?.

Jorge Julio López: Sí, sí.

Dr. Glüzman: Varias mujeres, o dos nomás, cuántas?

Jorge Julio López: No, había… que sé yo…. porque yo estaba en una celda y por ahí daba toda la vuelta la celda así.

Dr. Glüzman: Lo que usted haya visto…

Jorge Julio López: Sí, mujeres había, sí.

Dr. Glüzman: Y sabe si alguna de ellas estaba embarazada?:

Jorge Julio López: No, de las que estaban ahí no.

Dr. Glüzman: Bien. Luego usted pasó a la Quinta. En la Comisaría Quinta, la misma pregunta, había mujeres?.

Jorge Julio López: En la Comisaría Quinta no vi mujeres… No me acuerdo, pero no había… Había una mujer sí; pero era la que yo le conté…

Dr. Glüzman: Eso, usted habló de una mujer…

Jorge Julio López: De esa mujer…

Dr. Glüzman: Era Policía o estaba detenida?

Jorge Julio López: La mujer esta que era del Señor Julio estaba detenida, pero ella no estaba embarazada; porque fuimos nosotros los tres que fuimos a la Octava de ahí…

Dr. Glüzman: Sería una presa común, digamos.

Jorge Julio López: no, presa política como le decían …

Dr. Glüzman: Ah, presa política… Es la única mujer que usted vio ahí?.

Jorge Julio López: La única.

Dr. Glüzman: Luego usted pasó a la Octava. Y en la Octava?. La misma pregunta, había mujeres?.

Jorge Julio López: En la Octava había una mujer y otra mujer ya con un matrimonio pero no estaba embarazada. Ahora la chica esa tuvo un chico en la Comisaría, coloradito, un chico de pelo colorado y pecoso y decían que era de una violación en el Pozo de Arana, que la había violado un milico.

Dr. Glüzman: Usted no recuerda el apodo o nombre…

Jorge Julio López: El nombre era Martínez, y era de Rojas la chica…

Dr. Glüzman: Usted Rojas se refiere a la Localidad de la Provincia de Buenos Aires…

Jorge Julio López: Sí, Señor. La chica esa sí…

Dr. Glüzman: Y usted dice que era coloradita?.

Jorge Julio López: El chico era colorado.

Dr. Glüzman: Y podría describir a esta Señora de Rojas?.

Jorge Julio López: Era una Señora flaca, más o menos de pelo ondulado acá así abajo, acá lacio hasta por acá, acá tenía algo ondulado y bastante flaca, tirando entre rubia… un pelo así entre rubio castaño, con mechones blancos, siempre me acuerdo (sic).

Dr. Glüzman. Usted tiene alguna idea de lo que pasó con esta Señora y ese chico?.

Jorge Julio López: La largaron y según ella me habló de Rojas a los pocos días….

Dr. Glüzman: Ah, le habló ya liberada…

Jorge Julio López: Liberada, pero después hubo un problema que la había atropellado un auto a los 20 ó treinta día; pero después no supe más, si la mató o nada…

Dr. Glüzman: No se vio más ni nunca más…

Jorge Julio López: Nunca más me habló, así que yo no sé…

Dr. Glüzman. Con respecto al personal, ya el TRIBUNAL le ha preguntado detallada y reiteradamente sobre el personal que torturaba, que dirigía los campos de concentración… creo que en eso usted ha dicho todo lo que podía recordar. Yo quisiera solamente sobre un punto que no queda claro, quien lo entrevistaba en la Unidad 9, de doble apellido y que usted no lo tiene claro. Podría haber sido a pesar de que no tiene doble apellido, pero es un nombre largo, podría ser un Coronel CAMPOAMOR .

Jorge Julio López: No, no, era más o menos como yo le dije… Montero, no sé… Calderón Montero, algo así. Seguro no estoy.

Dr. Glüzman: Bueno, una de las últimas preguntas, Señor. Usted dice que en la Quinta y luego en la Octava se vio con Cano, y que Cano no está desaparecido… Usted podría dar nombre… su nombre y algún otro dato como para que si el TRIBUNAL decide convocarlo para que declare, pueda hacerlo?.

Jorge Julio López: CANO es un chico que era hijo de un Policía, vive en 145 y 68.

Dr. Glüzman: Hijo de un Policía…

Jorge Julio López: Sí, que falleció. Un chico morocho, tendría en ese tiempo unos 19 años, o 18, ahí vive, el domicilio de él es ese.

Dr. Glüzman: Una última pregunta. Sobre esta Señora Rojas (sic), cuándo fue liberada?. Usted dice que lo llamó de Rojas, usted estaba ya en libertad evidentemente. Recuerda aproximadamente cuándo fue eso?. El año, el mes…

Jorge Julio López: Y fue liberada antes de irse… en esos días que fue a la Unidad 9, la habían liberado… porque decía que era casada con un tipo que era guerrillero ella.

Dr. Glüzman: Pero el llamado telefónico cuándo se lo hizo?. Cuando le relata todo…

Jorge Julio López: Cuando yo estaba allá, que ella se enteró que me habían largado por el Diario… salí en el Diario y ella me hizo el… Pero después dice que había sufrido un accidente, ahora ya no sé más… después no supe más nada.

PRESIDENTE: Algo más, Señor Glüzman…

Dr. Glüzman: Una sola. Reiteradamente ha hablado de verdugueo, es un término que se utiliza en la jerga. Usted que entiende por verdugueo?.

Jorge Julio López: Y verdugueo le decían ellos.

Dr. Glüzman: Sí, y que significaba la acción del verdugueo.

Jorge Julio López: Y ponerte en la cama eléctrica o parrilla que le decía ellos, o asador… Te ataban de las dos manos y los dos pies, así, en el suelo, arriba de un colchón, que tenía unos tirantes así entre el colchón y te ataban de manos y pies y después te ataban un cable…

Dr. Glüzman: Está bien, no quería.. Usted ya dijo como lo habían torturado… quería saber si verdugueo es igual a tortura…

Jorge Julio López: Verdugueo después…

PRESIDENTE: Suficiente, Señor. Algo más va a preguntar

Dr. Glüzman: No. La pregunta no, después quisiera formular una petición…

Presidente: Dr González va hacer algún tipo de preguntas, bien…la petición doctor

Glüzman: Bueno, yo entiendo que la declaración del testigo realmente me resulta sumamete interesante en cuanto pueda haber aportado cosas valiosas desconocidas hasta ahora tanto por quien ha promovido esté juicio o por los mismos señores camaristas, yo creo que la precisión y la memoria que ha demostrado este testigo, hacen viable la proposición que voy hacer, que es una inspección ocular a la Comisaría Quinta, una inspección ocular a Arana, Cuatrerismo, con el señor con el objeto que vaya mostrando, bueno una inspección ocular con todo ello signifique…poder dar a las partes y a la Cámara una reconstrucción cabal de lugares que son comunes donde la gente viene y repite, que estuvo, como y de que manera, que sería bueno a está altura, que la propia Cámara tuviera su composición de lugar en que consistían esos campos clandestinos de detención, concretamente Arana; Cuatrerismo e la Quinta, la Octava, creo que no hace falta porque el tribunal ya ha ido y además el señor dice que estuvo en la parte de la Comisaría, en forma que yo diría eso solo, Arana, el Pozo, la Quinta, Cuatrerismo y la Quinta…

Presidente: El tribunal tiene presente la solicitud, será proveída en su oportunidad… la declaración ha concluido…