El Día del Jubilado, entre comer y comprar la medicación

Julio López fue dos veces desaparecido. Primero, en dictadura. Y el 18 de septiembre de 2006, desapareció por segunda vez. Hasta hoy. Aquella vez no llegó a la audiencia del juicio en la que sería condenado el ex comisario Miguel Etchecolatz. López fue uno de los testigos clave para que el ex director de operaciones de la Bonaerense quedase preso hasta su fallecimiento (en 2022). El video de su testimonio en 2006 y la transcripción completa de su declaración en 1999 durante el Juicio por la Verdad.

Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre de 2006 Julio López fue desaparecido por segunda vez. En plena democracia. Tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había brindado un testimonio histórico.

Ante el Tribunal Oral Federal 1º de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco, que habían sido compañeros de militancia en una Unidad Básica de Los Hornos. López fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy (fallecida en 2017).

Lo más importante: identificó entre sus torturadores al ex comisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza”, aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura.

López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.

Su familia y los organismos de derechos humanos denunciaron que el ideólogo del secuestro no fue otro que el propio Etchecolatz. Y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.

Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.

Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.

Las primeras declaraciones de Jorge Julio López se habían producido en el llamado Juicio por la Verdad ocurrido en La Plata en julio de 1999, cuando todavía estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Relató entonces los secuestros y torturas ocurridos en los centros clandestinos de detención del circuito Camps, el nombre que se le dio al conjunto de los CCD dependientes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Compartimos aquí el video de su testimonio en 2006, y luego la transcripción de su histórica declaración durante el Juicio por la Verdad de 1999. Documentos ambos cruciales para entender los mecanismos que simbolizaron en el país al terrorismo de Estado.

“Yo solo digo lo que vi”: la declaración completa de Julio López

“…Capital de la Provincia de Buenos Aires a los siete días del mes de Julio del año 1999, hallándose reunida la Cámara de Federal de Apelaciones del Circuito encontràndose presentes los señores Jueces, Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin, Carlos Nogueria y el suscripto Antonio Pacilio en ejercicio de la presidencia, con la asistencia del secretario actuante y dejandose expresa constancia que se encuentran presentes el Sr Fiscal General ante la Cámara Dr Julio Amancio Piaggio , el Sr Defensor Oficial ante la Cámara Dr Ricardo Alberto González, en representación por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, el Dr Gluzman comparece una persona previamente citada en calidad de testigo, Señor López, usted ha sido llamado a declarar como testigo por éste Tribunal, en el marco genérico de las actuaciones en donde se investiga las circunstancias de la desaparición y el destino final de quienes fueron víctimas de la represión ilegal en éste ámbito territorial durante los años 1976 a 1983, usted puntualmente fue convocado en las actuaciones donde se investiga las circunstancias de la desaparición y el destino final de Graciela Patricia del Dell Ortto Y Ambrosio Francisco de MARCO, como usted declara en calidad de testigo lo primero que impone las normas legales es hacerle saber que el falso testimonio esta penado con pena de prisión…

Jorge Julio López: Sí señor…

Presidente: Lo segundo es que le voy a solicitar es el debido juramento de decir verdad que usted debe prestar por sus creencias religiosas, jura usted decir la verdad.

Jorge Julio López: Sí Juro.

Presidente: Nombre y apellido completo…

Jorge Julio López: Jorge Julio López

Presidente: Del sus documentos de identidad al secretario, por favor…

Secretario: DNI 5.021.561

Presidente: Nacionalidad

Jorge Julio López: Argentina

Presidente: Edad

Jorge Julio López: 69 años

Presidente: Domicilio actual

Jorge Julio López: 140 y 69

Presidente: Fecha de Nacimiento

Jorge Julio López: 25 de Noviembre de 1929

Presidente: Lugar de Nacimiento

Jorge Julio López: General Villegas, Pcia de Buenos Aires.

Presidente: Ocupación

Jorge Julio López: Albañil, ahora soy jubilado

Presidente: Nombre de sus padres

Jorge Julio López: Mi padre, Eduardo López y mi madre Consuelo Rodriguez.

Presidente: Es usted amigo íntimo , enemigo, familiar o tiene algún tipo de causa pendiente con alguna de las personas que le mencione.

Jorge Julio López: No, ninguno, solamente testigos…

Presidente: Las generales de la ley que les fueron explicadas no les comprenden.

Jorge Julio López: Yo estuve…

Presidente: Espere señor… Señor López, usted estuvo en alguna oportunidad detenido o privado ilegalmente de su libertad.

Jorge Julio López: ¡Sí señor!, estuve 5 meses secuestrado en…

Presidente: Donde estuvo secuestrado…

Jorge Julio López: En el Pozo de Arana, en Cuatrerismo y en la Comisaría quinta…

Presidente: En el Pozo de Arana, cuanto tiempo estuvo secuestrado.

Jorge Julio López: Y estuve más o menos, yo le calculo… porque ahí 10 días…

Presidente: En que periodo de tiempo estuvo, desde que fecha hasta que fecha aproximada estuvo usted en el Pozo de Arana.

Jorge Julio López: Estuve desde el 27 de Octubre del 76, en Cuatrerismo y el 29 me llevaron para Arana, el 29 de Octubre.

Presidente: ¿Y estuvo 10 días en Arana?

Jorge Julio López: 10 días, sí…

Presidente: Del 29 de Octubre del 76, en adelante.

Jorge Julio López: Sí Señor…

Presidente: Con motivo de su detención ilegal, en Arana tuvo usted conocimiento de la presencia en el lugar, de Patricia Graciela Dell Ortto y/o Ambrosio de MARCO, concretamente…los vio en el lugar…

Jorge Julio López: Sí señor, y me llevaron para que los reconociera como eran los chicos que andaban por el barrio… en representación de una Unidad Básica…

Presidente: Le voy a pedir a usted que relate, lo más circunstanciadamente posible todo lo atinente a su detención en Arana y las circunstancias que usted pudo ver a éstas dos personas que le mencione…

Jorge Julio López: Sí señor… pregúnteme…

Presidente: Usted prefiere que yo le pregunte…

Jorge Julio López: Si, pregúnteme…

Presidente: Usted estuvo en Arana detenido ilegalmente…

Jorge Julio López: Sí señor.

Presidente: Durante un periodo de 10 días…

Jorge Julio López: 10 días…

Presidente: Durante ese periodo, con quien tuvo contacto, con que personas tuvo contacto…

Jorge Julio López: Tuve contacto, con estos chicos, con un paraguayo llamado Rueda y un señor llamado Sánchez, que era del barrio mío, que también trabajaba de albañil…

Presidente: Fue esas las únicas personas que vio en Arana.

Jorge Julio López: Y después, una tarde me llevaron que trajeron a está chica y al chico detenido y la tenían atada en poste así… y con la cara vendada… le sacaron la venda y era la señorita que usted nombro.

Presidente: Yo le voy a través de la Secretaría le voy a mostrar a usted fotos, yo quisiera que nos diga, sí las fotos que le voy a mostrar responden a las personas que les mencioné… a Patricia del Dell Ortto y Ambrosio Francisco de Marco…

Jorge Julio López: Sí muéstreme… Está es Patricia… (inaudible) está es ella y esté es él…

Presidente: Se deja constancia del reconocimiento positivo de las fotos que les fueron mostradas al testigo, aportadas en las actuaciones Dell Ortto… por el padre de los desaparecidos, por el padre del desaparecido… esas eran las personas que usted vio…

Jorge Julio López: Sí señor…

Presidente: En que condiciones la vio…

Jorge Julio López: Y estaban atadas y tapada la cara y a la chica… hasta la habían violado los milicos y él estaba todo destrozado la cabeza sangrando y tirado…

Presidente: Que más puede relatar, acerca de las condiciones de detención de éstas dos personas…

Jorge Julio López: Bueno, yo le voy a decir más o menos, como yo me acuerdo…

Presidente: Las vio en una sola oportunidad o varias veces, durante ese periodo…

Jorge Julio López: La vi en una sola oportunidad, y estuve con ellos un rato…

Presidente: Cuanto rato, cuanto tiempo…

Jorge Julio López: 15 minutos… y me dijo anda a reconocerla… lo que le hicimos a ella te lo vamos a hacer a vos… esté día fue el día que tiraron, no sé si usted recuerda una bomba en la Jefatura de Policía… yo no recuerdo el día porque yo no sabía en el día que en encontraba ahí adentro y a la chica a las 6 de la tarde, vino una patota y la mataron de un tiro y nosotros estábamos mirando ahí en el Pozo de Arana por la mirilla cuando la mataron, la mató un señor que hablaba gangoso… gan… gan… una forma así, no sé si lo hacía a propósito, o que… después lo mataron al paraguayo y también al Pato, a los tres juntos…

Presidente: Usted vio esto señor..

Jorge Julio López: Lo vimos por la mirilla… que los mataban adelante de nosotros…

Presidente: Usted y quién más vio esto…

Jorge Julio López: Yo y otras personas…

Presidente: Quienes eran las otras personas…

Jorge Julio López: Las otras están todas desaparecidas…

Presidente: Nombrelas por favor…

Jorge Julio López: Y puede ser, Sánchez… y yo no me acuerdo más de esas personas… todos los que estaban ahí… porque mucho no se podían ver…

Presidente: Usted vio el momento concreto del homicidio que está relatando…

Jorge Julio López: Y todavía uno de los que estaba ahí… se vanagloriaba, decía de cada uno de nosotros que salga herido o muerto…vamos a matar 5 de ustedes y después lo mandaban con la madre y todo y nos decían de todo…

Presidente: Yo le mencione dos personas…

Jorge Julio López: Yo le digo lo que vi…

Presidente: Ambrosio Francisco de Marco y a Patricia Graciela Dell Orto… usted me acaba de relatar el homicidio de una de ellas y con respecto al otro…

Jorge Julio López: También lo mataron igual… a los tres

Presidente: Usted los vio también…

Jorge Julio López: A los tres juntos mataron…a Patricia… al señor…

Presidente: Ambrosio Francisco de Marco…

Jorge Julio López: de Marco y al paraguayo Rueda ese…el paraguayito…

Presidente: Usted habría dicho previamente, que los vio durante 15 minutos…

Jorge Julio López: ¡Sí!

Presidente: Previamente, pudo hablar… con ellos…

Jorge Julio López: Hablé con ella, con la chica y con él… la chica lo que me encargo… que yo tratará de buscar a la madre, a los padres y que le dijera lo que había ocurrido.

Presidente: Usted conocía a estos chicos… de…

Jorge Julio López: lo conocía de mi barrio… de una Unidad Básica Peronista que había… que andaban siempre…

Presidente: Usted militaba en esa Unidad Básica…

Jorge Julio López: Yo iba a llevar chicos a jugar al fútbol… y todo eso…

Presidente: Y los conocía de allí…

Jorge Julio López: Porque ellos hacían torneos de fútbol y todas esas cosas…

Presidente: Los captores… le hiceron algún tipo de pregunta, en relación a estos muchachos o algún tipo de comentarios…

Jorge Julio López: No, no, no… los captores no me dijeron más nada…lo único que me dijeron es callate la boca y no digas a nadie… después que te suelten también te va a tocar a vos, incluso después que yo… que me largaron de la Unidad 9 que estuve casi dos años y medio… me largaron el día que fueron a llevar los Derechos Humanos a nosotros.. Entraron los Derechos Humanos por el frente y a nosotros nos largaron por atrás para que no nos vieran…

Presidente: Ahora le voy a preguntar sobre las otras circunstancias… nos interesa centrar el relato en esté aspecto en particular en que usted acaba de mencionar…usted nos menciono, nos ilustro acerca de lo que vio… nos dice que pudo hablar inclusive con ella…

Jorge Julio López: Hablé con ella…

Presidente: Con Patricia Graciela Dell Ortto… y que fue lo que le dijo… que fue lo que le pudo decir…

Jorge Julio López: Me encargo que le dijera a los padres… que hiciera todo lo que pudiera… y que le dijera que le cuidará la nenita…porque ella tenía una nenita…

Presidente: Sr López…usted pudo ver o se enteró que fue lo que sucedió con el cuerpo de los dos…

Jorge Julio López: Los cuerpos, mire yo seguro no sé… eso le digo… pero que había entre los mismos integrantes que estaban ahí cuidando a la gente que los había tirado por Arana, por donde estaban los cuarteles… y sino había otro pozo que habían hecho, siguiendo la calle 137 hacia el fondo… cerca del arroyo de Correa, habían hecho con una máquina excavadora un pozo y los tiraron por ahí… de eso yo no le puedo decir sí o no…

Presidente: Se lo comentaron…

Jorge Julio López: Pero lo que yo sentí, de los empleados que estaban trabajando ahí, que estaban cuidando a los presos…

Presidente: Usted en el tiempo que permaneció en Arana, siempre lo tuvieron con la posibilidad de ver lo que sucedía…

Jorge Julio López: Sí

Presidente: Nunca estuvo vendado… siempre vio todo…

Jorge Julio López: Lo veíamos por la mirilla… ellos a propósito hacían los cosas

Presidente: Con relación a la gente que estaba en Arana, a los captores a los represores, que puede mencionar, puede individualizar gente, puede darnos datos…

Jorge Julio López: Yo puedo individualizar gente de los que me llevaron esa noche a mí… que trabajaban todos en investigaciones, yo los conocía porque yo estuve trabajando de albañil enfrente… era en 53, puede ser y 14… un tipo porrudo así…ese fue el que me llevó a mí… y llevó a los chicos…

Presidente: A que chicos…se refiere…

Jorge Julio López: A ellos que los llevaron… unos días después… los mismos tipos fueron…

Presidente: Cómo sabe usted que fueron los mismos…

Jorge Julio López: Porque sí.. Porque los vi…porque yo sé que entre los presos… el que no veía a uno… entre todos nos combinamos… y tengo encargue de ir a avisar a casas, he avisado a muchos de los que estaban ahí y los llevaban… que me dijeron que si salimos vivos , o el que salga vivo que le avise a todos nosotros…

Presidente: Usted fue secuestrado, después que Dell Ortto y…

Jorge Julio López: Antes…

Presidente: Antes.

Jorge Julio López: Ellos habrán sido secuestrado el 3 o 4 de Noviembre y yo fui el 27 de Octubre fui secuestrado.

Presidente: Le reitero la pregunta, como puede saber que fueron los mismos los que los secuestraron…

Jorge Julio López: Porque los vieron que los llevaron al Pozo de Arana…

Presidente: Los vio entrar…

Jorge Julio López: El porrudo ese fue el que los llevó y los paleaba… a empujones

Presidente: Que el mismo que lo secuestro a usted…

Jorge Julio López: Sí señor..

Presidente: El nombre, el apodo de ese individuo

Jorge Julio López: No sé, yo no lo conozco…

Presidente: Ellos estaban en ropa de civil…tenían…

Jorge Julio López: ¡Sí! Si ustedes averiguan de la gente que trabaja, que trabajaba en Investigaciones en ese tiempo, yo si veo las fotos los reconozco… a todos, hasta él que ponía la picana… quiere que le enseñe como me quedo el cuerpo…

Presidente: No, no es necesario… Usted puede reconocer…

Jorge Julio López: Quiere que le muestre como me dejaron acá el pecho…

Presidente: No, no es necesario… usted puede reconocer fotos…

Jorge Julio López: Sí señor…

Presidente: Bien, usted nos dijo… que además de estar en Arana, en Arana concretamente en donde se refirió a ver visto a estás personas que le mencione, a otra persona más me menciono usted, además de estos chicos…

Jorge Julio López: Sí, sí, ahí en el Pozo de Arana ese día mataron mucha gente… se sentía… la mataban… se conoce porque se sentía como un martillazo… usted sentía como un martillazo, posiblemente por lo que yo vi era una pistola con silenciador que le pegaban.

Presidente: Además del relato del homicidio que usted acaba de efectuar, usted vio algún otro homicidio.

Jorge Julio López: Sí señor.

Presidente: Relatelo..

Jorge Julio López: Vi cuando mataron a otro muchacho… ahí en el ente ese que era en el medio, que nosotros teníamos la celda a los costados…

Presidente: Sabe quién era ese muchacho.

Jorge Julio López: Mucho no los conocía… yo de lo que me acuerdo era de uno que le decían Higuita

Presidente: Higuita.

Jorge Julio López: Sí, me acuerdo porque era él que estaba en la Selección de Colombia, me acuerdo de ese nombre…

Presidente: Tenía un parecido físico

Jorge Julio López: Y sí, le decían… era cordobés…

Presidente: Esa persona, usted vio como la mataron…

Jorge Julio López: La torturaron y la mataron…

Presidente: Eso lo vio usted…

Jorge Julio López: Si señor…

Presidente: Vio algún otro tipo de hecho similar

Jorge Julio López: Muchos, pero yo no recuerdo a las personas…

Presidente: No recuerda, no podría individualizar de las personas que fueron objeto de esos homicidios…

Jorge Julio López: Los sacaban de otras celdas porque yo no los había visto…

Presidente: Yo le voy a mostrar a usted, fotos que tenemos aquí de desaparecidos de la jurisdicción, como usted vio…

Jorge Julio López: Yo puedo decir, si veo los que estaban allá…esos días los reconozco…

Presidente: Usted podría reconocer fotos… en ese sentido… muy bien… yo le voy a exhibir fotos de desaparecidos de la jurisdicción, yo le voy a pedir a usted que formule en reconocimiento permanente…

Jorge Julio López: Sí señor…

Presidente: Silencio por favor… Señor López, tal como le mencione le vamos a mostrar fotos… de desaparecidos a los efectos de usted , si puede efectúe algún tipo de reconocimiento… adelante secretario… Secretario, si se produjo algún tipo de reconocimiento positivo menciónelo…

Secretario: Sí, positivamente Rodas, causa 1266/SU, a quién el señor me comento era la persona paraguaya que mataron en Arana. De forma no ciento por ciento segura, en la causa 1849 en una de las cuatro fotos que hay, Guillermo Willams como quien lo habrían apodado Higuita, causa entonces 1849./SU. Por el nombre solamente Francisco López Montaner, causa 536/SU, que el nombre le suena.

Jorge Julio López: El nombre y el apellido…

Secretario: El nombre y el apellido. También, como que…

Jorge Julio López: A esté chico lo vi…pero no me acuerdo si fue en Cuatrerismo… o en Arana..

Secretario: Raúl Bonafini…

Jorge Julio López: Lo vi cuando lo interrogaban…

Presidente: A Raúl Bonafini…

Jorge Julio López: No sé…el apellido no…

Presidente: Todas las personas usted identificó en, las personas que usted identificó en las fotos fueron vistas por usted en Arana…

Jorge Julio López: En Arana y éste chico Bonafini en Catrerismo…

Presidente: El resto en Arana…

Jorge Julio López: El resto en Arana y a este muchacho que esta jugando al fútbol lo ví también allá Secretario: Willamns

Jorge Julio López: Que le decían el sobre nombre ese que tenía Higuita, le decía…pero no sé porque le decían ahí adentro, en el pozo…

Presidente: Yo le voy a pedir que me dé, dos o tres precisiones con relación al relato que ya efectúo… usted nos dijo que Patricia Dell Ortto…sí no es así rectifiqueme… en un primer momento la vio con la cara tapada, encapuchada…

Jorge Julio López: Sí, después le destaparon la cara para que la reconociera…

Presidente: Para que la reconociera, usted…

Jorge Julio López: Como que era la mujer que andaba en el barrio mío, en la Unidad Básica y al chico también le hicieron lo mismo..

Presidente: El chico estaba encapuchado, el chico cuando usted se refiere al chico Ambrosio Francisco de Marco

Jorge Julio López: Sí señor

Presidente: También en un primer momento estaba encapuchado y los descapucharon para que usted lo reconociera…

Jorge Julio López: Para que yo lo reconociera

Presidente: Eso fue momentos antes del homicidio

Jorge Julio López: ¡Sí!

Presidente: …y el hecho concreto del homicidio… usted dijo que lo vio desde una mirilla de su celda…

Jorge Julio López: Sí, lo vi de la mirilla cuando lo mataron

Presidente: A cuantos metros más o menos estaban…

Jorge Julio López: Estaría como, yo estaba en el calabozo 1 y él estaría… como de aquí a la puerta y después le conocía la voz… y cuando pegó el grito que murió también lo vi que cayó al suelo…

Presidente: Era de día o de noche…

Jorge Julio López: Serían las 6 de la tarde

Presidente: Había luz.

Jorge Julio López: Sí, había luz…

Presidente: Luz natural o luz o luz artificial

Jorge Julio López: luz de sol… 6 ó 6 y 10… yo ahí no sabía la hora… porque reloj no tenía… calculo la hora…calculo yo por la cosa…

Presidente: Lo vio claramente ésto…

Jorge Julio López: Sí, sí…no hay problema y me hago cargo de cualquier cosa, a usted le parece que no existe (así se entiende)…

Presidente: Usted hizo referencia, además, de haber estado detenido en Arana, después de Arana a otro lugar clandestino de detención, cuales fueron esos lugares, a donde lo llevaron después.

Jorge Julio López: Primero fue a Cuatrerismo

Presidente: Cuatrerismo…

Jorge Julio López: Después a Arana y después a la Comisaría Quinta…

Presidente: En la Comisaría Quinta, ¿cuánto tiempo estuvo?

Jorge Julio López: En la Comisaria Quinta , más o menos del 15 de Noviembre al 22 de Diciembre