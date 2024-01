Ley Ómnibus: Los desacuerdos

¿Qué acordaron el gobierno y la oposición dialoguista con respecto a la Ley Ómnibus? ¿Qué cosas están todavía sin definiciones? ¿Cómo es el calendario de los próximos días? Cuando parecía que estaba todo abrochado –según la jerga parlamentaria y el agite oficialista– el acuerdo que consiguió el asesor Santiago Caputo (en la foto, con Milei) pareció empezar a derretirse por rechazos dentro de los propios bloques “dialoguistas”. Los superpoderes con los que sueña Milei, el misterio de las jubilaciones, la prórroga de sesiones extraordinarias y detalles energéticos de las negociaciones en Diputados. Texto: Sergio Ciancaglini.

El gobierno no logró su primer objetivo: que este sábado 20 de enero se trate la Ley Ómnibus en el recinto. Pero la historia recién empezaba.

Este viernes difundió un aparente acuerdo con los bloques del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para lograr un dictamen en comisiones el próximo martes, que le permita llegar el jueves al recinto tras el paro y movilización convocada por la CGT y las CTA para el miércoles 24 de enero.

Un rato después, Milei prorrogó las sesiones extraordinarias hasta mediados de febrero, lo cual daba indicios de que no estaba todo tan acordado.

Luego empezaron a estallar los sonidos de la realidad: los desacuerdos con la Ley Ómnibus en la Coalición Cívica y en el radicalismo, cuya Convención Nacional tildó de “iniciativas improvisadas y poco democráticas” a la Ley Ómnibus y el DNU y reclamó formalmente a su bloque en Diputados que elabore un proyecto propio.

A ese panorama se agregaba una declaración:

“Todo es incierto, confuso, desordenado. Las conversaciones con el gobierno solo avanzaron sobre temas económicos, sin que quede nada cerrado”, explicó Margarita Stolbizer a lavaca sobre el supuesto acuerdo llamado escuetamente “Modificaciones Ley Bases”.

La diputada agregó que recién el lunes se reunirá su bloque de Hacemos Coalición Federal (que encabeza Miguel Pichetto), y que ella no votará si se pretende incluir en la Ley temas como la reforma de los Códigos Civil y Penal, o los capítulos Educación, Cultura, Ambiente, Justicia, entre tantos sobre los cuales expusieron cientos de organizaciones de la sociedad civil durante la última semana, mientras buena parte de los diputados dialoguistas negociaban el dictamen con el oficialismo sin escucharlas.

Como lo postulan algunas series, para orientarse en esta historia de suspenso quizás convenga repasar escenas de los capítulos anteriores.

Ómnibus energético

El supuesto acuerdo sobre la Ley Ómnibus (autopercibida por el gobierno como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”) se discutió el jueves a la tarde-noche en las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, célebre por sus fotos luciendo la gorra con la leyenda “Las fuerzas del cielo”. El hijo del ex senador Eduardo Menem había hecho ingresar un plano de las bancadas legislativas para calcular voto a voto el porvenir de la Ley. Desde la Casa Rosada llegaron en una camioneta negra el ministro del Interior Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, 38 años, consultor político, estratega de comunicación de Milei que trabajó varios años con Jaime Durán Barba. Milei calificó a Santiago en su primer discurso como Presidente electo como “gigante” y “el verdadero arquitecto de esto”. Es sobrino de Nicolás Caputo (supuesto hermano del alma de Mauricio Macri) y de Luis “Toto” Caputo (ministro reincidente).

Francos mantuvo su tendencia cada vez más férrea a mantenerse callado, y Caputo llevó la voz cantante del oficialismo en esos encuentros que iban manteniendo por separado con los bloques opositores llamados “dialoguistas”.

Concurrieron:

· Por el PRO Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal (ambos buscando recuperar escenarios).

· Por la UCR, Rodrigo De Loredo (quien sigue manifestando su desconcierto porque, pese a su voluntad de ayudar a Milei, recibe como respuesta presidencial definiciones como “idiotas útiles” y/o “coimeros para él y sus correligionarios).

· Por Hacemos Coalición Federal encabezaron Miguel Pichetto (ex senador kirchnerista y luego candidato a vice de Macri), y Emilio Monzó (ex macrista que en septiembre de 2023 anticipó: “Si gana Milei, esto está estallado”).

Los visitantes vieron en Caputo lo que suele llamarse un “interlocutor válido”, después de varios días en que sus sugerencias, pedidos y/o ruegos no tenían respuesta porque el Presidente y el Jefe (Karina Milei) estaban en Davos y la vice, Victoria Villarruel, no estaba acreditada para jugar este juego.

Las negociaciones fueron cordiales con cada bloque y Martín Menem propinó a sus visitantes las barritas energéticas de su empresa de suplementos alimentarios Gentech, que publicitan para quienes las consumen unas fuerzas no necesariamente del cielo. Gentech factura unos 116 millones de dólares anuales, según la revista Forbes.

Crónica de un acuerdo anunciado

Este viernes a la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni era un manojo de optimismos sobre la Ley Ómnibus: “Desde un sector de la oposición han alcanzado un sinfín de mejoras para la ley, que hemos recibido con mucho agrado. Es un sector muy razonable y que trabaja muy duro, lo que nos pone muy contentos”.

Los estrategas de comunicación del gobierno dejaron trascender que Milei había vuelto de Davos tan contento como Adorni, y confiado en la cantidad de votos que podrían obtener tras las negociaciones del jueves.

Pudieron conocerse entonces las siete páginas de “Modificaciones Ley Bases” tomando algo de lo que planteaban los dialoguistas.

Por ejemplo:

“Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2, prorrogables por otros 2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo)”, reduciendo a la mitad el tiempo que pretendía el gobierno para la delegación de facultades legislativas que llevaba a transformar al Congreso en un objeto suntuario.

A la vez, “Eliminación de emergencia de Defensa, Social y Sanitaria” (tres de los once capítulos en los que el gobierno busca los superpoderes legislativos”.

“Eliminación de YPF del listado de empresas a privatizar”, que en total son 41, y siguen incluyendo a ARSAT, Aerolíneas Argentinas y al Banco Nación, nada menos.

“En base a los comentarios recibidos, se modificaron/adaptaron más de 100 artículos” informa el documento sobre los 644 que plantea (544 no se modificaron/adaptaron).

“Modificar proyecto PASO (Si envían contrapropuesta Vidal” se lee, en referencia a eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que debería proteger a los jubilados y el gobierno buscaba apropiarse: “Se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos) deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696”.

Este es el documento completo, que explica varias cosas y otras ni las menciona, como el tema de los ingresos reales de millones de jubilados, que siguen derrumbándose minuto a minuto.

Reacciones y lo que se viene

La Convención Nacional del radicalismo armó un inesperado encuentro este viernes para oponerse a la Ley Ómnibus “en fondo y forma”, en una especie de desperezamiento de una pasividad que venía siendo crónica. La convocatoria fue del presidente del cuerpo, Gastón Manes, hermano del neurólogo y político Facundo. En el comunicado no omitieron al gobierno anterior: “Comprendemos el momento dificilísimo que vive nuestro país, consecuencia del pésimo gobierno que concluyó en 2023, pero no queremos que estos se agraven a partir de iniciativas improvisadas y poco democráticas que quiere llevar adelante el nuevo gobierno”. Rechazan “las facultades delegadas, la derogación de la fórmula jubilatoria, la suba de las retenciones a las economías regionales, las privatizaciones”, entre varios de los temas impulsados por el gobierno bajo extorsiones diversas y anuncios de agravamiento del ajuste si no encuentra apoyo legislativo.

En el croquis de Martín Menem, se estarían cayendo 34 diputados radicales para apoyar la Ley Ómnibus. De Loredo trató de explicar a los radicales en la Convención sus intentos desconcertados que lo dejaron demasiado pegoteado a las negociaciones que su partido ahora rechaza, cosa que incluye al ex juez Ricardo Gil Lavedra, que está acompañando a la CGT en su reclamo por la inconstitucionalidad del DNU.

Las noticias indican que los diputados “cordobesistas” y santafesinos de Innovación Federal (que se suman al bloque de HCF de Pichetto) tampoco están de acuerdo con el acuerdo, y suman por lo menos 8 en el bloque, si se agrega a Stolbizer. Rechazan las privatizaciones de Banco Nación, Arsat, Ymad, y Nucleoeléctrica.

Y algo parecido ocurre con los seis integrantes de la Coalición Cívica (también en el bloque de HCF). Maximiliano Ferraro, diputado que además preside el partido, dijo a lavaca hace ya una semana algo de lo que sigue sin moverse, o que tiende a hacerse más duro: “Así, no sale”.

Ya son 14 del bloque de Pichetto por lomenos y 34 radicales (salvo que se dividan, cosa poco probable). El número clave es el de 129 diputados para aprobar o rechazar la Ley. No los tienen UxP y la izquierda juntos (102+7) y así como están las cosas, tampoco el oficialismo. Otro dato: además del rechazo previsible en mandatarios peronistas, los gobernadores de Juntos (10 provincias) tampoco comparten la alegría energética de Milei, Caputo y Adorni, por el ahogo financiero al que se ven sometidos.

En estos casos cabe la prudencia: ¿serán rupturas, o posiciones de fuerza para negociar mejor?

En paralelo, la ex secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, denunció otro tema colateral: “En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos”, escribió en X, y agregó que “si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad”.

Del lado de la oposición no dialoguista, el presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, comentó a lavaca su sensación:

“El grado de incertidumbre es inédito. Mirá que tengo 18 años acá adentro, y nunca vi una cosa como esta”.

Mientras tanto, el Presidente usó buena parte de su tiempo en Suiza para tuitear, con énfasis especial en el ataque a mujeres periodistas, como Luisa Corradini y María O’Donnell.

La confusión es una estrategia de control.

Queda por verse cómo reaccionarán sus estrategas los corcoveos legislativos y los de la sociedad, en la semana del paro de la CGT, mientras la debacle económica continúa y cada día se conocen nuevos tarifazos.