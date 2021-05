Acceso a la tierra y agroecología: la Plaza se transformó en la Huerta de Mayo

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) organizó una acción en Plaza de Mayo este jueves, que incluyó la lectura de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández. Plantines de verdura agroecológica, surcos de tierra sobre las baldosas, y el reclamo por diálogo para que la Ley de acceso a la tierra esta vez sea tratada. La producción sana como posibilidad de rentabilidad y gran escala, frente a un sistema de agronegocios que va contra la soberanía alimentaria. Lo que se podría hacer con la plata que el macrismo entregó a Vicentín. La carta completa, y qué pasaría si la Plaza de Mayo se convirtiese en una huerta.

“Hola Alberto, ¿cómo estás?”. Así comienza la carta al presidente leída este jueves frente a la Casa Rosada, en medio de plantines de verduras agroecológicas y banderas que reclaman la posibilidad de acceso a la tierra para las personas que producen los alimentos que consume la sociedad. Uno de los párrafos de la carta de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT):

“Alberto, necesitamos que nos escuches. Que escuches que la Agroecología es una realidad y necesidad imperiosa para una producción sustentable, y conozcas las miles de hectáreas que producimos de esta manera. Necesitamos poder contarte que es mentira que solo con el paquete tecnológico del agronegocio puede producirse a gran escala. Necesitamos expresarte que no es real una dicotomía entre producción-sustentabilidad. Necesitamos contarte que bajo el modelo actual es IMPOSIBLE lograr la Soberanía Alimentaria, si dependemos de las grandes multinacionales del agro para comer todos los días”. (Abajo, el texto completo).

La pandemia suele ofrecer un escenario vacío en la Plaza de Mayo, pero este jueves cambió el paisaje al acercarse mujeres y hombres que integran la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) reclamando la posibilidad de ser escuchados por el presidente de la Nación. Con todos los protocolos de cuidado y distancia, Instalaron surcos de tierra, plantines de verduras agroecológicas (rúcula, acelga, kale y varios etcéteras) que donaron a las personas que se acercaron a ver de qué se trataba la movida.

Una de las voceras de la organización, Zulma Molloja, explicó: “El objetivo del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra es crear un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Con un 35% de lo que Macri le prestó sólo en un mes a Vicentín, el Estado Argentino puede generar un fondo de crédito para dar tierras para producir y vivienda digna a 1.000 familias por mes».

La Ley se presentará por tercera vez, ya que las dos veces anteriores perdió estado parlamentario sin que lograse ser tratada. Fue presentada en 2016 y 2018, con la firma de decenas de legisladores, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno como el ministro de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la presidenta del INADI, Victoria Donda.

Entre quienes acompañaron la iniciativa, también estaban Luis Contigiani, por el socialismo de Santa Fe, Graciela Ocaña, por el macrismo bonaerense, y los diputados del Frente de Todos, Leonardo Grosso y Cecilia Moreau por Buenos Aires, María Cristina Britez (Misiones) y Gabriela Estévez (Córdoba) y el actual presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso, José A. Ruiz Aragón.

Ahora volverán a presentar la propuesta legislativa ante el Congreso de la Nación para su tratamiento, con la expectativa que un tema crucial merezca la atención de las señoras y señores a los que se denomina “representantes”.

Si la Plaza fuera Huerta

Según la experiencia de la UTT, si la Plaza de Mayo fuera una colonia agroecológica (2 hectáreas) se podrían alimentar 250 familias un año entero. El cálculo busca evidenciar que el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos solucionaría muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo.

Aunque la Plaza de Mayo no llegue jamás a ser huerta, no deja de ser un alerta pensar la cantidad de terrenos que podrían utilizarse en las grandes ciudades para lograr una alimentación sana, barata, sin traslados y contaminaciones inútiles de aimentos, y alrededor de la cual podrían establecerse puestos de trabajo y consumo de calidad, a precios tal vez menores que los que se paga en el sistema convencional.

Otra propuesta surgida del colorido encuentro es la de generar colonias agrícolas (la UTT, principal gremio campesino del país, ya tiene varias en funcionamiento). La idea es utilizar tierras fiscales. Explica la organización: “La implementación de una política masiva de colonias agrícolas en todo el país permitiría contribuir a poner fin a la enorme desigualdad en el acceso a la tierra para las y los trabajadores campesinos. En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Las Colonias Agroecológicas permitirán a las familias campesinas acceder a tierra suficiente para producir y proveer alimentos sanos y a precios justos para millones de personas”.

El día de sol acompañó la acción campesina, y la posibilidad de explicar y hacerse oír.

En un país con niveles crecientes de hambre, malnutrición, desempleo y pobreza este tipo de propuestas son beneficiosas social y económicamente desde cualquier punto de vista que se las analice. Salvo para los proyectos de monopolización y concentración. El debate sigue planteado, y la Plaza volvió a ser el lugar en el que intentan ser visibles los reclamos por una vida más justa. La carta fue firmada por la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), el Frente Nacional Campesino y el Movimiento Nacinal Campesino Indígena Somos Tierra, además de la UTT.

CARTA AL PRESIDENTE del Campo que alimenta

Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Esperamos que bien en medio de jornadas tan complejas. Nos permitimos escribirte esta carta para tratar de comunicarnos con vos.

Aunque quizás no nos tengas presentes, ya nos conocés. Somos quienes produjimos las verduras que comiste hoy; somos la cooperativa láctea del pueblo que provee de leche a fábricas y grandes empresas; somos los granjeros y granjeras que abastecemos localmente de huevos y carne; las cooperativas de pequeños productores de frutas, somos familias crianceras y arrieras del monte y la cordillera que producimos cabras, ovejas y llamas, somos pequeñas agroindustrias alimentarias de los pueblos de la Argentina Profunda (algunos le llaman Interior); también somos cooperativas de granos que exportamos. Somos quienes sostenemos el arraigo y el trabajo en el campo profundo o en los cordones hortícolas periurbanos. Somos cientos de miles de campesinos/as, pequeños y medianos productores/as, trabajadores/as de la tierra a lo largo y ancho de nuestro país… somos el CAMPO QUE ALIMENTA.

Ya nos conocés…también nos viste tantas veces como un actor social en los verdurazos acercando alimento al pueblo en los momentos más difíciles, y viste como nos reprimieron. Nos cruzamos algunas veces en la mesa del Plan Argentina contra el Hambre.

Ya nos conocés…pero necesitamos que nos escuches, necesitamos contarte nuestra realidad, nuestros sufrimientos y, sobre todo, necesitamos presentarte nuestras propuestas. El pueblo necesita que escuches nuestras propuestas para garantizar la SOBERANÍA ALIMENTARIA.

‼️ Nuestra realidad es acuciante. Somos quienes producimos los alimentos, pero no tenemos acceso a créditos; somos quienes habitamos el campo, pero no somos los dueños de la tierra ni tenemos planes de vivienda que nos contengan; somos quienes producimos y garantizamos el mercado interno y local, pero no hay políticas activas para nuestro sector; somos parte de quienes producen granos para exportación, pero no nos convocan a una mesa para discutir.

Alberto… durante mucho tiempo se ha instalado la idea de que hay un solo campo: “el campo”, ese de la Sociedad Rural, la vacas con cucardas, la siembra directa y las grandes estancias. Ese que representa la Mesa de Enlace. Pero NO, Alberto, no hay un solo campo. También estamos nosotros y nosotras. Nosotros/as que realmente producimos alimentos. Nosotros/as que entendemos que la alimentación es un derecho y no una mercancía, y nos hacemos cargo del rol social que cumplimos en la cadena. Nosotros/as que entendemos que debe haber políticas redistributivas, y por eso apoyamos las retenciones de manera segmentada. Nosotros/as que entendemos que el Estado debe intervenir activamente en las políticas agrarias, y por eso apoyamos la intervención a Vicentín.

Alberto, necesitamos que nos escuches. Que escuches que la Agroecología es una realidad y necesidad imperiosa para una producción sustentable, y conozcas las miles de hectáreas que producimos de esta manera. Necesitamos poder contarte que es mentira que solo con el paquete tecnológico del agronegocio puede producirse a gran escala. Necesitamos expresarte que no es real una dicotomía entre producción-sustentabilidad. Necesitamos contarte que bajo el modelo actual es IMPOSIBLE lograr la Soberanía Alimentaria, si dependemos de las grandes multinacionales del agro para comer todos los días.

Necesitamos contarte nuestras luchas por el acceso a la tierra, mostrarte nuestras Colonias Agrícolas, que no son una idea sino experiencias reales exitosas.

Somos muchas y muchos Alberto… produciendo y trabajando diariamente por garantizar alimentos sanos a precio justo para el pueblo. SABEMOS CÓMO HACERLO PORQUE LO HACEMOS TODOS LOS DÍAS.

Creemos en la solidaridad, creemos en construir un mundo más justo, creemos que un modelo agrario soberano y popular es posible. En ello va nuestra vida. Y seguirá yendo en eso, en garantizar el alimento, el trabajo en los pueblos, la equidad en el trabajo, en desarrollar producción sustentable.

Alberto, no te decimos que no te reúnas con los poderosos del agro, pero te pedimos que también nos escuches a nosotros y nosotras.

Te mandamos un abrazo,

✊🏾 Federación de Cooperativas Federadas FECOFE

✊🏾 Frente Nacional Campesino FNC

✊🏾 Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra MNCI

✊🏾 Unión de Trabajadores/as de la Tierra UTT