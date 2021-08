Distorsión científica, desprecio por la salud, obsesión por las ganancias: Monsanto/Bayer pierde apelación en un juicio contra el glifosato en EEUU

En un mediodía soleado, como cada segundo miércoles de mes, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios marchó a Plaza de Mayo. Hasta hoy entregaron once cartas al Presidente Alberto Fernández para manifestarle la actualidad de cada causa, reclamar justicia por sus hijas y proponer medidas concretas para parar la máquina femicida. Crónica, voces y fotos de un pedido histórico y urgente.

Sentades en las sillas negras ubicadas por delante del mástil y con la fachada de la Casa Rosada detrás, en el día en que se cumplen cinco meses de la desaparición de Tehuel, las familias volvieron a tomar el micrófono: “Estamos luchando por la justicia –dice Yolanda, la hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero en junio de este año- porque hasta el momento no sabemos bien qué pasó. Hoy hubo una audiencia, que fue vía Zoom. Y mi mamá no pudo participar porque vive en el medio del campo, entonces me dijeron a mí para que me conectara. Me conecté y no me dejaron participar de la audiencia porque no era la denunciante”.

Tan solo una, la última reciente, historia de cómo funciona la impunidad de la máquina femicida.





Fotos: Lina M. Etchesuri

Siguió la mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe: “Quieren hacer como que ella se suicidó, cuando estuvo hablando conmigo una hora y media antes para bajar la app para volver a Buenos Aires. Tenía 20 años. Los involucrados son el concubino y su mamá. Su cuñada es policía, fue la primera en llegar porque la llamaron ellos. Ella llamó a sus anteriores compañeros de la comisaría 5° de Santa Fe, San Guillermo: ellos acomodaron todo. Hay cámaras que no mostraron todavía. Hace ocho meses que asesinaron a mi hija; logramos que cambien a la fiscal, que no quería hacerle la autopsia; tuvimos que pedirla nosotros, hacerlo público, y ahí vinieron el 17 de diciembre a exhumar el cuerpo; llegó a Santa Fe, nosotros pedimos un lugar neutral y no quisieron y esperaron cinco días más porque había que esperar a un forense… Yo creo que es porque es el único al que podían torcer, porque estaba el jefe de la morgue judicial de Santa Fe, que podría haberla realizado y no quisieron. El 22 de diciembre hicieron la autopsia y todavía no sabemos el resultado”.

Detalles que hablan de vidas, o de muertes, que se encubren y en las que el Estado es cómplice de que no se investigue.

La jornada sigue con Marisa, mamá de Luna Ortiz, quien cuenta su propia historia: “Luna apareció asesinada en el distrito de Tigre, en Benavidez. Hace cuatro años que venimos exigiendo justicia. Luna muere y había tres hombres que participaron del hecho: ya se llevó un juicio a cabo en el Tribunal Oral Criminal N° 7 de San Isidro en 2019; ahora llega a la Sala 1 de La Plata con los jueces Maidana y Carral, que se fueron por la más fácil o son cómplices de una red de impunidad total contra nuestras pibas y dejaron todo impune. Cambiaron la causa por cuatro años, por un homicidio imprudente».

«Las pibas de barrio son las que no tienen justicia. Yo soy su madre y voy a seguir pidiendo justicia por Luna y por todas. Estamos acá para que el Presidente nos escuche. Estamos cansados porque las instituciones nos cierran las puertas. Vamos a seguir luchando”.

El papá de Cecilia Basaldúa, la joven viajera asesinada en Capilla del Monte, agrega: “Le pasó lo que le pasó a muchas chicas, por eso grito a los cuatro vientos que en todos estos casos tiene que haber una fuerza especial que los investigue, para que no queden impunes. En el caso de Cecilia, la querella se unió a la defensa, nosotros no vamos a acusar porque hay un perejil detenido y los policías no son investigados; la fiscal Paula Kelm se lava las manos. Señor Presidente: es hora de que nos reciba, no hace falta que nos reciba la Ministra Gómez Alcorta y no nos dé ninguna solución: le pedimos un perito y nos dijeron que no. No hicieron nada por nosotros”.

Continua con la exposición Alfredo, el papá de Carla Soggiu: “Mi hija fue golpeada, violada; ella tenía una válvula de hidrocefalia y este tipo le destrozó la cabeza; apareció en el Riachuelo cuatro días después. Hace más de dos años y medio de esto, y yo no lo conozco todavía al señor fiscal Sebastián Candela: no nos atendió nunca. La justicia trabaja más para los narcos, para los políticos… La justicia no es para la gente común y queremos cambiar eso: necesitamos que el Presidente nos reciba. No podemos permitir que la lista siga creciendo. No queremos fotos en ministerios: queremos justicia”.

La mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, aportó: “Hoy les voy a hablar del juicio político a los jueces. En esta coyuntura política que tenemos hoy es muy importante que esto se tome en cuenta. Estos jueces -Gómez Urso y Pablo Viñas- son los que decidieron dictar esa sentencia nefasta, condendando a Lucía por haber tenido carácter fuerte y salvar a los reos porque no querían hacerle nada porque «nadie que compra una chocolatada para una joven…». Es nefasta la sentencia y por eso hemos llegado a este juicio político con estos dos jueces. Queremos hablarle al poder político: ellos son quienes tienen que tomar la decisión de destituir a estos jueces”. Guillermo, papá de Lucía, suma: “Mañana 12 de agosto se va a cumplir un año de la anulación del fallo: es mucho tiempo como para que todavía no nos den una fecha de juicio”.

Cierra la exposición de testimonios Facundo, el papá de Luna Ortiz: “La causa de Luna está en un recurso de queja a la Corte Suprema de Provincia después de que Casación de La Plata integrada por los jueces Maidana y Carral con un fallo misógino, aberrante, dicen que fue un homicidio culposo, como que no hubo intención, cuando en el juicio del TOC 7 se pudo ver la cosificación que hicieron con Luna. Tenemos una justicia machista, patriarcal, con pericias revictimizantes, culpando a Luna por su forma de vestir. Esperamos poder llegar a una verdadera justicia”.

La cantante Paula Maffia participó de este encuentro de Familiares, “acompañando las voces de las familias denunciantes de este poder cobarde y corrupto”.

Paula leyó el informe al día de hoy del Observatorio Lucía Pérez: “#NiUnaMás es posible. En los 223 días de este año, la violencia patriarcal ha producido:

176 femicidios y transfemicidios, 1 cada 30 horas

144 infancias huérfanas, 1 cada 37 horas

278 intentos de femicidio, 1 cada 19 horas

102 mujeres desaparecidas, 1 cada 2 días

236 marchas exigiendo justicia, más de 1 por día.

En tanto, el Ministerio de las Mujeres solo ha invertido el 25, 63 % de los $6.000 millones que tiene de presupuesto, siendo los más postergados los programas dedicados a la atención integral de estas violencias que han sembrado, desde que se inició la actual gestión del Estado; 502 mujeres, travestis y trans asesinadas. Es esta urgencia la que exige que el Estado acelere el ritmo de ejecución de las políticas públicas necesarias para prevenir, contener y reparar estos crímenes hoy, ahora, ya. Porque cada femicidio es evitable. Es posible #NiUnaMás”.

Por último Lupe, una joven tucumana que denunció hace poco más de un año al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual, también dio su testimonio en este 11º encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Quiero que me escuche el Presidente también, porque no se hizo visible mi caso, parece que se hace oídos sordos, fue más de tres veces a Tucumán y nunca habló sobre los casos de femicidios y abusos que estamos viviendo en la provincia. Somos más de seis que denunciamos abusos en el poder político. Todas importamos, Tucumán también importa. Además del abuso, Bussi mandó gente para que me maten, dispararon a mi casa, quisieron secuestrar a mis hijas. No estoy protegida por el Estado. No puedo volver a Tucumán: me persiguen todo el tiempo. Quiero que me escuchen, quiero justicia, y quiero vivir”.

Luego de abrazarla, les familiarxs caminaron hasta la Casa Rosada a entregar la onceava carta dirigida al Presidente Alberto Fernández pidiendo que les reciba. En esta oportunidad, estaban también en la Plaza las mujeres trans y travestis mayores de 40 años con el pedido de reparación histórica, que se sumaron a la caminata de les familiarxs.

Todes, juntxs, gritaron al unísono: ¡Justicia!

Acaso, todo, un signo de estos tiempos urgentes.

Aquí la Carta entregada una vez más al presidente: