Orgullo: la alegría como bandera

Familiares de distintas víctimas de la violencia machista y personas que denuncian impunidad judicial viajaron desde Jujuy a Capital Federal para saltear el cerco que, denuncian, reina en la provincia: “No tenemos visibilidad en Jujuy, estamos encerrados”. Lo que tienen en común: años de impunidad, perdida de expedientes, pagos de gastos judiciales, falta de búsqueda policial, complicidad policial y judicial, no hay imputados, no hay detenidos. Qué piden: presupuesto, visibilidad, justicia, memoria y verdad. Cómo lo están haciendo: “Gracias a las marchas la gente hoy no se calla”.

Una, y otra, y otra, y otra, y otra remera blanca con una foto estampada. Una sonrisa perdida. Y una palabra: justicia.

Una decena de familiares con remeras blancas y fotos estampadas caminan por las calles de Buenos Aires. Durante un largo día mantendrán distintas reuniones, conferencias e irán a Plaza de Mayo a grabar un video. En el medio, hablarán con lavaca para denunciar el grito que traen desde Jujuy, a 1.500 kilómetros y otras cosas más de distancia de la Casa Rosada.

Muchas no pueden estar acá por falta de miedo, o por falta de dinero”, cuenta Elmiro, familiar de Katherine Vilte, asesinada en 2011. “Nosotros somos la voz de todas estas víctimas de gente que se cree impune”.

El hermano de Rosita Aliaga, asesinada el 29 de mayo de 2015, saca cuentas: hace seis años y 5 meses que no hay justicia. Ni ningún detenido. “La causa está freanada”, define. “Tenemos la cuarta abogada del caso. La fiscalía en su momento no actuó para investigar, por eso es que hoy está la causa frenada”, explica. El sospechoso, la ex pareja.

Rosalia Quiroga se encuentra desaparecida. Una de sus familiares viajó para denunciar que no la buscan. “Yo conozco toda la provincia y les pregunto a los policías si conocen el caso de mi hija: no la conocen”, revela cómo verifica la inacción policial y judicial.

En el caso de Rosalía Lucía Quiroga, de Palpalá, la familia cuenta que el sospechoso es amigo de la policía: “Una persona de dinero, que tenía negocios”, cuentan como explicando las causas de la impunidad. “No hicieron bien el rastrillaje. Y la madre no pudo seguir buscándola, porque se enfermó. Lo único que quiere ella es que la sigan buscando”, trae su voz hasta Buenos Aires una de sus vecinas.

Roxana Mabel Cruz, por su parte, fue abusada sexualmente.Su relato estremece y demuestra la otra cara de la violencia machista: “Denuncié a mi jefe. Hasta el día de hoy, va a hacer 1 año, no me llamo la fiscalía, nada. Me dieron una medida cautelar para sacarme de mi lugar de trabajo. A la semana, lo ascienden. Me empezaron a tildar por loca, mentirosa. A los directores que yo denuncio, también: la jueza dijo que para protegerme a mí me sacaban del lugar de trabajo. Pero estaban protegiendo a ellos. Yo sé que me puse al frente de la denuncia y corro riesgo. Dos veces me amenazaron en mi casa. En Jujuy se ven que las mujeres que denuncian y son contratadas o precarizadas, las echan, quedan sin trabajo. Si a mí no me echan es porque soy planta permanente, pero es una constante lo de los abusos: hay muchos abusos, muchas violaciones, y también hay mucha impunidad. Caminar este camino de dolor es feo. Yo llevo una cruz por haber denunciado que fui abusada. Piensan que es mi culpa, que miento. Pero yo sé que hay algo bien claro que yo tengo: que yo no quiero que sigan pasando estas cosas. Les digo a otras mujeres que denuncien. Es lo que nos queda: seguir y seguir, porque yo sé que es lo que tengo ahora. Hay muchas mujeres que sufrimos en silencio durante años. Me toca ahora juntarme con muchas que ahora me cuentan”.

Desde el Barrio San Isidro de San Salvador de Jujuy, la hermana de Agustín denuncia una trama de impunidad que protagoniza al narcotráfico. Agustín apareció ahorcado hace 3 años y si bien los peritos dieron lo quisieron hacer pasar por suicidio, “mi mamá recaudando datos entendió que Agustín había sido asfixiado por alguien”. Sigue contando: “El abogado que estuvo llevando el caso había sido familia del juez y el sobrino de la fiscal: se cerró el caso0. Mi mamá venía denunciando cuestiones de drogas, creemos que fue un ajuste de cuentas. Y en la familia seguimos amenazados por los tranzas. Yo tengo miedo por mis hermanos menores. Queremos que se termine, la policía hasta ahora no hace nada”.

Así, la descripción de cada caso va dibujando a la máquina de violencia institucional y machista de la cual estas personas, al igual que sus seres perdidos, siguen siendo víctimas. Por eso, el relato detallado de los culpables de femicidios y culpables de la falta de justicia es una herida abierta que el Estado sigue profundizando día a día, sin dar respuestas.

Mientras tanto, ellas y ellos viajaron como quien escapa de una burbuja: “Todo Jujuy está a la expectativa de qué estamos haciendo acá. Se ponen nerviosos porque salimos de la provincia, donde allá tienen controlado”, dice la mamá de Iara Rueda.

“Lo que tenemos en común es que todos sufrimos”, sigue, y enseguida el resto suma otras conexiones: perdida de expedientes, pagos de gastos judiciales, no hay imputados, no hay detenidos, la mayoría no supera los 20 años.

“No tenemos visibilidad en Jujuy, estamos encerrados”, repiten. Y piden recursos, porque saben que los hay: “No es que no hay, sino que los privilegian hacia otro lado. Para otros, en 2, 3 meses se solucionan las cosas”. Aquí hay familias que cuentan que hay causas que llevan 10 años sin justicia.

Ahora, por primera vez, viajaron en una red de familiares que parece recién empezar.

En Jujuy, ya parieron una fórmula: “Gracias a las marchas, la gente hoy no se calla”.

En Buenos Aires pretenden prender la misma mecha.

Foto: Seba Smok

Los casos

Uno de los femicidios emblemáticos de esta comitiva es el de Iara Rueda. Su madre fue una de las impulsoras del viaje.

Iara estuvo desaparecida desde el 24 de septiembre, luego de que un compañero la citara para entregarle unos materiales y tarea del colegio. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras, cuenta su madre Mónica, la policía ponía excusas y no la buscaba.

Después de una pueblada recién ahí empezaron rastrillajes. Pero, de nuevo, ante la falta de respuesta de la policía y el Estado, se cortó la ruta.

El lunes 28 de septiembre fue finalmente encontrada asesinada en un descampado de Barrio 2 de abril en Palpalá. La encontraron en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo.

Por su femicidio se encuentran detenidos en prisión preventiva Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años, alojado en un Centro Educativo de Menores. Cachizuma y Abad están acusados de ser los autores del delito de «homicidio doblemente gravado por alevosía y femicidio», en tanto el menor de edad está imputado como presunto autor del delito de «homicidio triplemente gravado por alevosía, por el vínculo y femicidio».

La familia de Iara realizó, a su vez, una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes. Denuncian que tanto Alejandra Martínez (Consejo Provincial de la Mujer), como Exel Meyer (Ministro de Seguridad) y Guillermo Corro (Jefe de la Policía) no activaron siquiera los protocolos de búsqueda para este tipo de casos.

Teléfono: Mónica – 38850822050.

Rosa Adriana Aliaga

Rosa “Rosita” Aliaga fue asesinada el 29 de mayo del 2015 en el barrio Virgen dela Merced, Libertador general San Martín, Jujuy. Fue punzada con un cuchillo la zona del cuello y fue arrastrada hasta el fondo de la casa y la semisepultaron.

Hasta el día de hoy el caso sigue impune: hubo un detenido 11 meses, pero lo dejaron en libertad por faltas de pruebas.

Contacto: 3886 448477.

Camila Peñalva

Este caso lo habían caratulado como muerte “por una broncoaspiración por ebriedad”. Su familia denunció desde el comienzo irregularidades en la investigación y acusó al perito oficial del caso de falsear la autopsia. Tras la conformación de una junta médica que realizó un informe completo, Roberto Quipildor, la ex pareja, quedó detenido y acusado por homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por uso de veneno y por violencia de género.

Camila tenía dos hijos: Lara Yuliana Quipildor y Aarón Bruno Peñalva.

Por su caso viajó Walter Héctor Peñalva, tío de la víctima.

Celular: 1125534759.

Tania Palacios

El 15 diciembre 2019 en San Pedro de Jujuy Mauro Aparicio (miembro de fuerza federal) le dio un tiro en el pecho a Tania. El caso elevado juicio, y se espera fecha de juicio para dictar sentencia. Su madre reclama perpetua.

Se encuentra en Buenos Aires su tío Gabriel Palacios: 3888- 517871.

Cintia Tolaba

Cintia Tolaba se encuentra desaparecida desde el enero de 2016, en el departamento Santa Bárbara, Jujuy. Su familia denuncia que nadie la busca al día de hoy.

Tenía 15 años, en noviembre cumpliría 21.

Contacto: 3888608727.

Katherine Vilte

Katy salió de su casa con una amiga y a los días su cuerpo fue encontrado en el barrio Martijena. Corría 2011. Fue abusada y prendieron fuego su cuerpo.

10 años después, no hay detenidos y la familia pide que se haga justicia.

Contacto: 3885010774.

Paula y Bruno Huanco

Paula Huanco, de 28 años de edad y embarazada de 8 meses, fue atropellada en Alto Comedero el 5 de junio de 2021.

El conductor del automóvil, Ángelo Franco, de 38 años, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual. Estaba alcoholizado.

La familia quiere que también se lo impute por el asesinato de Bruno, el niño que no llegó a nacer.

José María Villafañe

Fue asesinada el 3 mayo 2020 por su pareja, en complicidad con su amante. Su caso está caratulado como “homicidio calificado con alevosía agravado por el vínculo”. Se encuentran imputados Magalí Quiroga Sáenz y Víctor Hugo Garnica, en libertad. La causa se encuentra elevada a juicio, sin fecha de inicio.

Su hermana María Florencia se encuentra en Buenos Aires: 388 5070614.

Matías Puca

El 17 de septiembre de 2017 Matías Puca y sus amigos se bajaron mal del colectivo, confundieron las paradas y emprendieron caminata de unas 15 cuadras hasta el Regimiento 20, donde se alojaban. En ese trayecto, sobre avenida Fascio es que un auto atropella a Matías y dos compañeros más. Él se lleva la peor parte.

El auto se dio a la fuga. Tres días después Matías muere producto de los daños cerebrales y complicaciones del resto de las heridas causadas.

R. M. Cruz es el único detenido e imputado como supuesto responsable del delito de “homicidio simple” conforme lo previsto y penado por el artículo 79 del C.P.P.

Contacto: 1553457279.