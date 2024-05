Misiones: el conflicto sigue encendiéndose

A las cinco y media de la tarde de este viernes 24 de mayo estaba convocada en Plaza de Mayo la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica organizada por el colectivo travesti trans. Algunas horas antes la plaza comenzó a ser ocupada por personas de todas las edades, como Ludovico, de 21 y Void, de 22, que viajaron durante una hora y media en tren y colectivo desde Tigre. “Deben ser reparades —afirma Ludovico con respecto a la comunidad travesti trans mayores de 40 años— y que el Estado salga a pedir perdón. Gracias a ellas podemos nosotres estar hoy acá. Estar es acompañarlas, demostrarles que nos importan, cada persona que viene es alguien más que es parte de esta sociedad que les dice a las travestis yo las veo, las escucho y estoy con ustedes”. El sol se esconde y el frío se hace sentir. Más cerca de la hora de la convocatoria a marchar, se acerca un poco más de gente y decenas de policías aguardan apostados sobre la calle que da al Palacio de Gobierno de la Ciudad, justo frente a la plaza.



“Cupo y reparación. Queremos redistribución” dice una bandera fucsia con letras negras. “La vida está en riesgo. ¡Basta!”, dice otra bandera. Y la que minutos después encabezará la marcha, exige: “Ley de Reparación Histórica Ya. Las Históricas Argentinas – Travestis Trans Sobrevivientes”. ¿Por qué sobrevivientes? La edad promedio de muerte de lxs integrantes del colectivo travesti trans es de entre 35 y 40 años. Patricia Rivas es una de las Históricas: “Este es el día de la Revolución Travesti, de la Patria Trans y no vamos a permitir que nadie nos robe la alegría y la libertad. Yo estoy viva porque todavía no era mi hora, pero por desgracia mi cabeza recuerda a mis amigas caídas, correr de la policía y ver una mariposa caída, otra más, y yo seguí corriendo para salvar mi vida. Hoy lo que puedo hacer es hablar por ellas, para demostrarle a la gente que somos personas con derecho a vivir”. ¿En qué consiste la reparación concretamente? “Pedimos por un lado una indemnización económica para las adultas sobrevivientes que nunca vamos a poder jubilarnos y por otro lado pedimos que el Estado reconozca que lo que hicieron con la comunidad travesti trans fue un genocidio”. El año pasado se presentaron tres proyectos vinculados a la Reparación, sin embargo, hasta la fecha no se registraron avances para lograrla.



Desde hace 15 años Tamara vive en el Hotel Gondolín —ubicado en Villa Crespo y autogestionado por sus habitantes travestis y trans —y forma parte de la cooperativa que administra el hotel. “Estamos acompañando, no estamos de acuerdo con este gobierno, vamos de mal en peor”. Recuerda a Zoe López, quien fuera presidenta del Gondolín, asesinada por su pareja en noviembre del año pasado. “Ella siempre venía a las marchas, no faltaba nunca”. Marcela Navarro trabaja en el Archivo de la Memoria Trans desde el 15 de diciembre del año pasado. Su trabajo consiste en la digitalización de fotos y la escritura de las biografías de cada compañera. “Tenemos que seguir siendo escuchadas, por tanta discriminación que sufrimos en los años 80, 90 y es una manera de demostrarle a este gobierno que no queremos volver atrás. Nos merecemos vivir como corresponde, que se nos repare el maltrato, no tudimos la suerte de poder estudiar, trabajar, hay muchas compañeras que están en situación de calle, no pueden sobrevivir. Vamos a seguir peleando por nuestros derechos”.



La Asociación Civil Infancias Libres se hizo presente también en la Marcha Plurinacional. Gabriela Mansilla, su presidenta y mamá de Luana —la primera niña trans en el mundo en recibir el DNI con su nombre autopercibido—enfatiza: “No estarían nuestras niñeces abrazadas y con sus derechos, como están, si tantas compañeras travestis y trans no le hubieran puesto el cuerpo. Yo lo hablé con Luana antes de salir, le dije: voy por vos, si no las hubiesen cagado a palos, echado a la calle, metido presas, no tendrías el derecho de tener un DNI e ir a la escuela. Esta plaza tendría que estar llena. Las compañeras adultas hicieron historia. No solo el Estado les debe, cada persona que pasó al lado de una trava y miró para otro lado, tendría que estar acá. Les debemos la infancia, la escuela, la educación. Si yo hoy no tengo a mi hija parada en una esquina, es porque otras pusieron el cuerpo”.



Juana Molinari llega a la plaza y saluda a Gabriela. ¿Ustedes no se conocían? Pregunta Garnier, artista e integrante de La Banda de les Mostres. No se habían visto personalmente, así que este viernes 24 fue el momento del abrazo. Juana, de 29 años, tomó la posta de El Teje, que fuera el primer diario travesti de Latinoamérica, coordinado por la activista y psicóloga social Marlene Wayar, esta vez orientado a ser un espacio abierto a infancias y adolescencias trans, no binarias y en proceso de búsqueda. “Sin las adultas mayores que dieron todo, hasta su vida, para que las siguientes generaciones podamos seguir, no hay nada. Esta marcha construye la memoria de nuestro colectivo. Es el legado más grande que tenemos, para que no muera y se siga construyendo. Es tener la oportunidad de poder conocerlas, eso me nutre mucho, me hace repensarme y valorar todos los derechos conquistados y es una motivación muy grande, todavía siguen acá. Ellas y las Abuelas son dos ejemplos de lucha que tenemos en Latinoamérica. Cada vez que las vemos y escuchamos te dejan una enseñanza”.



Lule vino de Moreno, del movimiento Barrios de Pie, y trae una realidad que golpea al colectivo travesti trans: “La mayoría nunca ha podido conseguir un trabajo y en este contexto en el que estamos viviendo que hay un montón de despidos a la comunidad pese a que hay una ley de cupo y con el proyecto de Ley Bases que quieren aprobar, también complicaría a la comunidad en la posibilidad de jubilarse. Es importante acompañar este pedido para que las compañeras adultas mayores puedan recibir esta reparación”.

La Marcha da inicio al grito de “para las travas, reparación, es una deuda que nos debe la Nación” y se encolumnan detrás de la bandera de Las Históricas. Cada marcha Travesti Trans a lo largo de los años ha circulado por Avenida de Mayo, luego Rivadavia, hasta llegar al Congreso de la Nación. La incertidumbre esta vez tiene que ver con el cumplimiento del protocolo establecido por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullric, que prohibe cortar calles. Apenas unos minutos de comenzada la Marcha queda claro que esta no será la excepcion. La policía arma un cordón sobre Av de Mayo, las motos policiales intentan intimidar con el ruido de motores, se producen algunos empujones por parte de la policía y finalmente la vereda será por donde se avance. “No tenemos miedo”, “Milei basura, vos sos la dictadura”, “Luche, luche, luche y que se escuche”, “Fuera yuta”, fueron algunos de los cantos. Érica Moreno, llegada de Ushuaia, gritó: “Cantemos canciones de travestis”. Unos pasos más y arengó: “Gente, despierten, vengan a cortar las calles con las travestis”. La activista travesti Alma Fernández camina con su cartel en alto: “Milei no es Mi Ley”.

En el Congreso aguarda un escenario para la lectura del documento y luego un show artístico. “Ante la represión, así trabajaba yo en los 80 y así me muestro ahora en el 2024” dice Patricia, con sus pechos al aire. La lectura del documento da inicio: “Vinimos a honrar la memoria de nuestras muertas y nuestros muertos, nuestras propias vidas, tomamos el espacio público para decirles que toda la historia que cuentan será reescrita con la memoria de nuestros cuerpos”. Al término de la lectura colectiva, Marlene Wayer ironizó: “Se gastaron un PBI por 15 travas y 12 travos, Bullrich para vos que lo mirás por tv”. Luego sumó: “Llegaron unos saludos de último momento. La Universidad Pública manda saludos, otro día va a venir, los partidos políticos mandan besos y abrazos, todo el arco de la izquierda y el feminismo presente como siempre. ¡Gracias!”. Arrancó la música y sonó en los parlantes la canción “Vivas y furiosas” cantada por Sudor Marika y Tita Print, que pide “acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia”.