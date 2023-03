Desaparecido en democracia: ¿Dónde está Tehuel de la Torre? 2 años, la misma pregunta

Un grupo artístico constituido hace casi tres décadas, que hace base en la primera fábrica recuperada del país (IMPA), utiliza lugares no convencionales para llevar a cabo sus obras y los transforma en espacios de atmósferas que desatan diferentes reacciones en sus asistentes. Teatro Sanitario de Operaciones (TSO) propone ahora un provocador happening teatral que invita a reflexionar sobre cuestiones de las que no solemos hablar, con diferentes estímulos, una historia silenciada y hasta una cena que incluye público y personajes.

Prohibido Marzo: sábado 11, viernes 17, sábado 25, 21 hs

@teatrosanitariodeoperaciones

Foto: PimientaNegraph

Un día antes de la cita, una imagen enviada por whatsapp anuncia: “Ahora comencemos”. De esta manera se arranca a palpitar esta experiencia performática que propone el grupo Teatro Sanitario de Operaciones (TSO), creado en 1996 a raíz de un seminario dictado por el reconocido grupo catalán La Fura dels Baus. Allí algunxs alumnxs prepararon una performance y el dueño de Dr. Jekyll, el mítico local musical muy frecuentado en los ´90, les ofreció ser teloneros de las bandas que tocaban allí, Babasónicos, los Fabulosos Cadillacs y Divididos, entre otras. Ese fue el germen de este grupo que se autodefine no como una compañía de teatro sino como un proceso artístico, que ya lleva varias obras en su haber e hizo de IMPA, la primera fábrica recuperada del país, un lugar para habitar y experimentar, un espacio de acción e inspiración.

El día del evento recibís la dirección donde ocurrirá lo que denominan happening teatral, que incluye la cena —onmívora, vegetariana o vegana— y la bebida corre por cuenta de cada comensal: te podés llevar tu botella para tomar lo que quieras.

Prohibido comenzó en diciembre del año pasado y agota todas las funciones. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde empieza el terreno de lo prohibido?, se preguntan e invitan a reflexionar. “A partir de una clausura que sufría IMPA —cuenta Kike López, el director— que aún estamos gestionando, por suerte la fábrica sigue funcionando, pero ese hecho desarticuló el trabajo que venía realizando el centro cultural. Encontramos este espacio en el barrio de La Paternal para poder seguir entrenando y haciendo laboratorio de nuestras propuestas. Así fue que en un momento y desde nuestra opción de intervenir espacios no convencionales para montar hechos artísticos, comenzamos Prohibido desde una propuesta de trabajo creativo colectivo”.

«Comencemos por la muerte», dice una chica mirándonos a los ojos en una sala iluminada con velas. Así, nos enfrentaremos a uno de los misterios más temidos por toda la humanidad. Y no es el único tópico, claro; habrá otros que iremos descubriendo a medida que transitemos los pisos de este espacio y sumergiéndonos en diferentes atmósferas. No hay sillas, ni escenario. Lxs espectadorxs nos convertimos en activos transeúntes, podemos movernos, acercanos, quizás hasta ser parte de la escena. Alguien se aleja, alguien se inmiscuye, alguien baila cuando la música invade nuestras orejas.

El grupo trabajó con las posibilidades que les brindaba el espacio, pegado a lo que se conoce como “la isla” en el barrio de La Paternal, y llevó el concepto de lo prohibido como protagonista, como un ovillo del cual tirar e hilar las distintas situaciones que enmarcan la obra, o happening, y van de la mano de los mandatos culturales. “Queríamos meternos con temas que están sumamente tapados —explica Kike— y que son mucho más comunes de lo que creemos: tipos de relaciones familiares que conllevan a decisiones extremas y que son sustento de años de terapias. No los puedo nombrar porque son parte de la dramaturgia de la obra, que mantiene el hermetismo hasta el final donde el público puede hilvanar todo el argumento. Pero sí nos interesaba destacar prohibiciones, mandatos que nuestras culturas llevan y que en un futuro no muy lejano, suponemos, serán puestas en duda y revisión”.

Foto: PimientaNegraph

Al bajar nuevamente a la planta baja hay mesas ya dispuestas para la cena y se puede ver al director-cocinero preparando las delicias. Las actrices y actores se acercan (sin salirse de sus roles) y mantienen efusivas y divertidas charlas con lxs espectadorxs-comensales. Kike subraya la complejidad de la obra ya que, además de la actuación, entra en juego otra logística que tiene que ver con lo gastronómico. “Entrenamos las escenas, armamos cada espacio, y después de cada encuentro nos reuníamos, cocinábamos y comíamos juntos: de ahí fuimos armando esta peculiar propuesta donde el público compromete todos sus sentidos, hasta el paladar”.

La interacción con lxs asistentes, que no son concebidxs como un grupo humano pasivo, silencioso y sólo observador, es un sello distintivo de las producciones artísticas del TSO.

Mover el avispero, empujarte de la inercia, ser un sacudón, son efectos primarios que irrumpen en cada propuesta de este movimiento artístico autogestivo. “¿De qué sirve no seguir el propio deseo?” interpela Pedro, uno de los involucrados en esta historia. “Si no encuentro las respuestas en la familia, las hallaré en los días. Necesito saber”, implora Juan. “Familia: un conjunto de desgraciados que comparten la misma sangre. Que a mí no me vengan a vender papelitos de colores”, reprocha Lourdes.

“Una bacanal sofista” imaginaron cuando concebieron Prohibido. “El espectador, a la vez de comer, comienza a compartir una lugar dentro de la obra, en un tiempo anacrónico, donde el rompecabezas que acaba de presenciar se le presenta como en un cuadro renacentista de platos llenos de sobras, pedazos de pan y copas de vino”.

Durante el tiempo en que transcurre la obra, lxs participantes suben escaleras y en cada piso sucede algo diferente: reciben estímulos sensoriales, son atravesadxs por distintos climas emocionales, comen y beben entre desconocidxs sin que así lo parezca.

Mientras esto sucede, los secretos, tabúes y pavores nos rozan con sus huellas delatoras.

Kike asegura: “Prohibido es un espectáculo para gente curiosa”.