Diputado, pediatra y neonatólogo: “La interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública”

“Lo que intentamos hacer es quitar de la clandestinidad un fenómeno que ocurre hoy en la Argentina” dice Pablo Yedlin, pediatra, neonatólogo y presidente de un área considerada crucial en Diputados para el tratamiento del aborto seguro legal y gratuito: la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Yedlin además es tucumano, provincia que en 2018 se declaró “próvida”. Ese mismo año votó también en favor de la Ley, y ahora explicó a lavaca.org la necesidad de la Ley desde su visión como médico.

Un día después de que Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, anunciara que el Poder Ejecutivo enviará finalmente el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso durante el mes de noviembre, Yedlin se reunió con la diputada Cecilia Moreau para hablar, entre otros temas, sobre el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja. Moreau es presidenta de la comisión Legislación General y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos. A las dos comisiones -junto a Legislación Penal, presidida por Carolina Gaillard; y Mujeres y Diversidades, presidida por Mónica Macha- tendría giro el proyecto. Las tres diputadas y el diputado que presiden las comisiones son del oficialismo y están a favor de la legalización del aborto.

También están a favor de la legalización Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, quienes presiden ambas cámaras. Sin embargo dentro de sus bloques la posición no es uniforme. Hoy el jefe de la bancada oficialista del Senado, el formoseño José Mayans, se pronunció a favor de “las dos vidas” y declaró que el envío del proyecto al parlamento “es absolutamente inoportuno”.

Mientras se zanjan o no esas diferencias, el primer paso será en Diputados. Explica Yedlin: “La idea no es hacer que pase por las comisiones en forma secuencial, sino hacer reuniones plenarias. Y poder tener primero algunas reuniones informativas, no en la extensión que tuvieron hace dos años porque entendemos que ese debate está muy presente en toda la sociedad y por supuesto en los diputados”, adelanta a lavaca, en línea con Vilma Ibarra quien sostuvo: «Queremos un trámite razonablemente rápido, en 2018 tuvo un debate profundo, completo”.

“La propuesta de las presidencias de las comisiones es hacer un debate informativo inicial pero acortado, después ir a un dictamen que ojalá sea contundente, ir al recinto y votar. Y que pase al Senado”, continúa Yedlin, médico pediatra y neonatólogo y que durante ocho años fue Ministro de Salud de Tucumán, una provincia que en 2018 se declaró mediante un proyecto de ley votado en la legislatura como “provincia provida”, mientras Yedlini votaba en favor de la Ley de Aborto.

¿Por qué considera que debe convertirse en ley?

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública, lo que intentamos hacer es quitar de la clandestinidad un fenómeno que ocurre hoy en la Argentina. Es un fenómeno triste, lamentable, en general son embarazos que no son deseados, en general son embarazos que han sido productos de un abuso, en general pasa en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y esa decisión, absolutamente personalísima que toma la mujer, no puede ser desatendida y mandada a la clandestinidad, el Estado tiene que cuidarlas. En ese sentido tengo entendido que el gobierno estaría mandando conjuntamente un proyecto que se llama “Proyecto de los 1000 días” donde habría una serie de programas y planes para darle apoyo a las mujeres embarazadas que lo necesitaran durante la gestación, parto, y puerperio, para que nadie tome esta decisión sin apoyo del estado. Pero lo importante es que si la mujer toma esta decisión -la de interrumpir el embarazo- y es su voluntad, lo que el Estado no puede hacer es abandonarla y someterla a la clandestinidad de forma injusta. Ese es el objetivo de esta ley. Es una ley que a muchos argentinos les parece muy dura por temas de creencias, religiosos, de moral, éticos, que es comprensible absolutamente pero que no tiene que ver con decisiones que el Estado tiene que tomar como Estado protector de todos los argentinos.

¿En su rol de médico vio las consecuencias de la clandestinidad?

Claro que lo hemos visto, como médico, como Ministro de Salud de la provincia de Tucumán durante ocho años y Secretario durante otro cuatro más. Hemos visto muchas veces mujeres que mueren de forma gravísima por abortos sépticos, por complicaciones infecciosas de abortos hechos en lugares clandestinos que terminan con infecciones o hemorragias gravísimas que llevan a la muerte de la madre, que muchas veces tienen otros hijos. Porque son madres que deciden interrumpir el embarazo cuando ya tienen otros hijos, lo que habla del fracaso de nuestros métodos anticonceptivos, programas de prevención, programas de educación sexual. Estas madres al fallecer dejan a veces familias desamparadas, entonces el drama es tremendamente peor: el aborto se hace igual, se hace de forma clandestina y además muere una madre dejando una familia. Por supuesto que el mejor camino es prevenir el embarazo no deseado, y para prevenirlo lo que tenemos que hacer es mejor Educación Sexual Integral, mejores programas de Salud Sexual y Procreación Responsable, y ojalá en un momento sean de tan efectividad que nadie decida interrumpir un embarazo, pero la verdad es que no pasa en ningún lugar del mundo y cuando esa situación sucede el Estado no puede estar ausente.