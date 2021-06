La noche del canto disidente

Fotos: Lucía Apogliessi y Ramiro Domínguez Rubio

El viernes por la noche MU Trinchera Boutique tuvo como protagonistas a Luchi y Ferni de Gyldenfeldt, las gemelas que forman el dúo musical Ópera Queer. A sala completa y siguiendo el protocolo del momento, el auditorio presenció el estreno de un video filmado en noviembre por les cantantes – el tema Papageno, Papagena de “La flauta mágica” de Mozart- que contó con la dirección del realizador audiovisual Ramiro Domínguez Rubio, integrante de cooperativa lavaca, y la producción de Kyra Umansky. Les espectadores elogiaron con fervor el trabajo audiovisual y musical que pronto se compartirá por las redes.







El dúo, que propone dejar de lado la solemnidad y el acartonamiento de un género musical como la ópera, cosecha risas en cada presentación, gracias a la mixtura eficaz de sus voces virtuosas y el desparpajo de sus interpretaciones. Pero también admiración por el talento de les cantantes.

“Un mundo ideal”, el tema principal de la Sirenita y otro de la Bella y la Bestia fueron las primeras canciones que nos regalaron, junto al deseo de que verdaderamente éste sea “un mundo ideal para las infancias”. “¿Quieren ópera? Pues la tendrán”, aseguró Luchi. Un aria de Las Bodas de Fígaro, luego Habanera de la ópera Carmen y la explicación de que Carmen es asesinada a cuchilladas por Don José, por lo tanto se trata de una ópera que encierra un femicidio y no se trata de un crimen pasional, como solía llamárselos.

El recorrido musical de Luchi y Ferni también incluyó a la cumbia, que despertó coros y aplausos en les presentes. Antes de despedirse, contaron con emoción lo que se constituyó recientemente en un hecho histórico: se abre la primera cátedra de Canto Disidente en la Universidad Nacional de las Artes y Luchi será la docente a cargo. Tras la ovación y las felicitaciones, cantaron algunos temas más. Una vidala, un tema de Gilda y la despedida con una canción perteneciente a un trabajo colectivo denominado “Nuestrans canciones: Brotecitos”, coordinado por las artistas Susy Shock y Javiera (que puede verse aquí) y del que participaron Ferni y Luchi junto a otres cantantes y compositorxs. Dice la letra: “Ya vienen las maricas cantando la tonada, ya vienen las mariposas derribando las miradas, diaguita, también trava y no me van a derribar sus insultos, sus maltratos, me van a respetar”.





Y así terminó la noche en la que volvimos a celebrar el gozo del encuentro, a saludarnos uniendo puños y abrazarnos con la mirada.

Y con las ganas contagiosas –una vez traspasada la puerta de la Trinchera- de seguir cantando la tonada.