La marcha como espejo de lo que no se quiere mirar

En un miércoles soleado y en una Plaza de Mayo concurrida, volvieron a juntarse —como cada segundo miércoles de mes— los Familiares Sobrevivientes de Femicidio. En esta oportunidad y por vigésima vez, para entregar en Casa Rosada un pedido de audiencia con el Presidente Alberto Fernández. Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía Pérez y Marisa Rodriguez y Facundo Ortiz, mamá y papá de Luna Ortiz, escribieron a mano las cartas dirigidas al Presidente.

Marisa Rodriguez cuenta que la defensa apeló y que el próximo 17 de mayo van a tener una audiencia en el TOC N° 7 de San Isidro. La defensa solicita la liberación o prisión domiciliaria para Isaías Villarreal —condenado a 14 años de prisión— y único detenido por el crimen de Luna, de 17 años. “Villarreal no puede estar libre en esta sociedad, él vendió a Luna como mercancía al amigo, Pablo Paz Gutierrez, que está imputado, pero quedó libre. Lo que queremos planter es no a la libertad de Villarreal ni prisión domiciliaria. Es muy dificil para nosotros porque a Paz Gutiérrez lo tenemos cerca de nuestra casa y a la familia de Villarreal, a seis cuadras. Lo que queremos es que no salga. A Luna no la devuelven más, pero no queremos que le pase a ninguna otra piba”.

Facundo y Marisa los padres de Luna, una joven violada y asesinada,

El fallo hace referencia a un “homicidio imprudente”, Villarreal no fue condenado por femicidio. “No se puede entender —dice Facundo Ortiz— a Luna le suministraron drogas, abusaron de ella, hay otras personas imputadas por abuso sexual. Estamos esperando la resolución hace cinco años y todavía no se eleva a juicio. El fiscal Fuensalida, quien en un pricipio dijo que no era un femicidio, fue apartado por su mal desempeño. Pasaron dos años y ha vuelto, lo pusieron a cargo de la Fiscalía de Género y Trata de Personas de San Isidro. No podemos entender cómo un fiscal con esas actuaciones puede volver a estar al frente de una Fiscalía de Género, hemos hablado con él y sigue con su misma postura. Lo que estamos necesitando ahora es que Villarreal no quede en libertad, que se respeten los 14 años que se dictaron en el TOC 7. Fue un juicio con perspectiva de género que era lo que nosotros pedíamos, donde se habla de la cosificación que hicieron con Luna, el desprecio al sexo femenino, la diferencia etaria entre los imputados y ella, la nocturnidad de los hechos, la tuvieron diez horas trasladándola de un lado a otro, en estado de inconsciencia, los testigos dicen que ella estaba inconsciente, que nunca pudo convalidar esos hechos. Estamos en una instancia donde hemos apelado a la Corte Suprema. Estamos ante una justicia machista, patriarcal, que no quiere ver estos femicidios territoriales donde está de por medio el narcotráfico. Son las malas víctimas, se las juzga, como que ellas se lo buscaron. Necesitamos el acompañamiento de todos para la semana que viene en el TOC 7, en la calle Centenario”.

Marta y Guillermo, los padres de Lucía Pérez

Marta Montero y Guillermo Pérez tienen dos juicios por delante. El próximo 26 de mayo a las 14.30 asistirán a la audiencia en Mar del Plata para fijar la fecha del nuevo juicio por el asesinato de su hija, Lucía Pérez. Y el otro juicio es el que se realizará a los jueces que perpetraron aquel primer fallo vergonzoso, que fue anulado. “Del jury (juicio a los jueces) no sabemos nada pero seguimos trabajando para que se dé también la fecha cuanto antes. Los jueces siguen suspendidos, no están de licencia como ellos dicen”. En noviembre del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad que los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas sean llevados a juicio por el fallo en el que además de acusar a Lucía, absolvieron a Juan Pablo Offidiani, Matías Farías y Alejandro Maciel .

Alfredo Barrera, el papá de Carla Soggiu envió su carta porque hoy no podía concurrir personalmente. En ella aclara que “solo queremos contarle al Presidente la problemática que enfrentamos los Familiares, el destrato que recibimos de la justicia y también del Estado. No entendemos por qué no quieren escucharnos, no tenemos ningina enfermedad contagiosa, solo el corazón roto y la familia destruida”.

El cuerpo de Carla fue encontrado por un trabajador de limpieza en el Riachuelo y de acuerdo a la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. Carla había pedido ayuda cinco veces a través del botón antipánico que le habían dado luego de la denuncia que hizo en la Oficina de Violencia Doméstica, ya que había sido torturada y violada por Sergio Fuentes, su ex pareja. El golpe en el cráneo propinado por Fuentes le produjo desorientación y provocó su muerte. Alfredo denunció al Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta y a su vice en ese momento, Diego Santilli, por abandono de persona seguido de muerte.

Tampoco pudieron estar presentes hoy en Plaza de Mayo Susana Reyes y Daniel Basaldúa, mamá y papá de Cecilia Basaldúa, ya que se encuentran en Cruz del Eje, Córdoba, en el juicio a Lucas Bustos —único acusado por el crimen de Cecilia— y de quien la familia Basaldúa afirma que es un “perejil”.

Susana y Daniel dejaron también su carta escrita, en la que dicen que Bustos es “un preso sin pruebas ni justificaciones, no podemos permitir que los verdaderos culpables estén libres para cometer nuevas atrocidades”. El cuerpo de Cecilia Basaldúa, la joven viajera de 35 años, fue encontrado con signos de abuso sexual y estrangulamiento en Capilla del Monte el 25 de abril de 2020, al día siguiente de que Daniel y Susana llegaran a Córdoba. La fiscal Paula Kelm culpó a Bustos y no investigó a Mario Mainardi, el propietario de la casa donde se alojó Cecilia y quien fuera el último en verla con vida.

Marta, Marisa, Facundo y Guillermo grabaron un video para demostrarle a Susana Reyes y a Daniel Basaldúa su apoyo en este momento. Marta: “Lo mejor que podemos darles es toda nuestra fuerza y apoyo y quisiéramos estar con ellos ahí acompañándolos. Solo las personas que hemos perdido a nuestros hijos sabemos lo que significa este dolor que no se compara con nada y no se va a sanar. El estar juntos, charlar, abrazarnos, hablar de ellas y de nosotros mismos. Nosotros no seremos nunca las mismas personas pero tampoco podemos cerrar la etapa y eso es lo dificil de no tener justicia. Tengan fuerza. Nuestras vidas siguen, tenemos otros hijos, tendremos nietos, y por ellos y por nosotros mismos, nos merecemos una vida digna. Estamos con ustedes”.