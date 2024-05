Parar todo

Mucha gente, mucha alegría por estar en la calle, y mucha incertidumbre. La CGT organizó un acto por el 1º de Mayo, al que se le adelantó por un día la media sanción de la Ley Bases en Diputados. ¿Se durmió la CGT permitiendo que avance Milei, o acertó al llamar al paro del próximo 9 de mayo? ¿Es funcional al gobierno o es la que se le planta? La desmentida cegetista en el Salón Felipe Vallese sobre su participación en la reforma laboral de la Ley Bases y el anuncio de que irán a ver a cada senador peronista para evitar saltos indeseados. El documento cegetista que propone un nuevo contrato social (versión completa) . Voces en la calle, entre merchandising, hamburguesas y razonamientos sobre Milei y la economía.

Una mujer hablaba con su perro, en una esquina, con absoluta seriedad. “¿Vos entendés lo que yo te digo, o no?” El can no contestó, atento a los bombos que sonaban más allá. Ella apaciguó las cosas: “Bueno, sigamos, pero entonces hacé lo que yo te digo”, y zarpó en sentido contrario al de los bombos. No conviene menospreciar este tipo de conversaciones en la Argentina actual, ya que se sabe que pueden tener significados políticos, como ocurrió con la señora, que fue en sentido contrario al de la percusión de la CGT que daba ritmo a la multitud encuadrada según el gremio en buena parte de la Avenida 9 de Julio, en el cruce con Independencia.

A 10 cuadras era el epicentro del acto, por Independencia y adyacentes, era casi imposible caminar y al gris de la mañana se le agregaba el gris del humo de las parrillas con buena oferta de hamburguesas y choripanes, y problemas claros de demanda.

-Creo que nos estamos yendo a la mierda– dijo una señora de las que no lograba colocar sus productos a 2.500 pesos.

-¿Por qué cree eso?

-¿No te das cuenta lo que pasa? Yo lo voté, pero qué querés que te diga… no, no quiero hablar más– dijo abriendo un chorizo al medio, de un tajo.

Un poco más allá un mantero vendía dos clases de pañuelos blancos: uno con el lema “La Patria no se vende”, y otro “En defensa de la educación pública”.

“Me quedaron de la marcha de la semana pasada” dijo el joven. “Pero hay que seguir peleándola”.

Ganadores y perdedores

Desde la sede de la CGT fueron llegando dirigentes como Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña para encabezar la marcha. Ya habían preparado el documento que se leyó por los altoparlantes. Algunas frases:

Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida “libertad de mercado”, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados. Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que —en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía.

Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables.

Todo esto ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no solo financiera.

En ese desafío convocamos y ponemos a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales, la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una Agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades.

Hasta allí se venía escuchando al Indio Solari, pero luego se pasó al Himno Nacional y a Los muchachos peronistas.

Canto al trabajo

Defensa e Independencia parecía no solo una esquina, sino una expresión de deseos para la enorme marcha de gremios (incluidas las dos CTA) y movimientos sociales que adhirieron. La marcha fue hacia Paseo Colón, para pasar junto a la escultura Canto al Trabajo, de Rogelio Yrurtia. Un inquietante monumento descripto por su autor y por los folletos turísticos como un símbolo del trabajo y el amor, cosa difícil de ver para quien lo observe. El artista Daniel Santoro ha preferido interpretarlo de otra forma bastante razonable: “Estamos festejando como canto al trabajo a un grupo de gente hecha mierda, esclavizada, incluso con nenes. Está hecho por un escultor oligarca. Eso debería llamarse ‘Grupo de esclavos corriendo una piedra en forma primitiva’”.

La marcha se cruzó con grupos de militantes de izquierda que preparaban otro acto en Plaza de Mayo. Les cantaron: “Paro, paro general”. Desde la columna de la CGT aceleraron el paso replicando: “La patria no se vende”. El contrapunto no fue conflictivo. En todo caso queda por verse la fuerza y el límite que le imponga al gobierno (o no) el paro del próximo 9 de mayo frente al que Moyano ya anunció que “no va a volar ni una mosca”.

Aclaraciones, submarino y documento

La cabeza de la columna fue hasta la CGT en la calle Azopardo, y el Salón Felipe Vallese fue sede de una conferencia de prensa en la que intervinieron Daer y Moyano. El salón exhibe murales pintados por el ya citado artista plástico Daniel Santoro. Reflejan muchas cosas. Los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955 (más de 300 muertos civiles por la acción de las fuerzas armadas), el regreso de Juan Domingo Perón (cubierto por el paraguas del líder metalúrgico José Ignacio Rucci), los crímenes de la dictadura y las desapariciones. Se llama: “La construcción de un sueño que continúa. El movimiento obrero y el peronismo, felicidad, lucha y tragedia”.

Daer dijo a poco de comenzar: “Queremos aclarar, que no hemos discutido ni negociado ningún proyecto, ni dictamen ni media sanción que de la que ocurrió en la Cámara de Diputados. Aclaramos esto compañeras y compañeros”, frase recibida con aplausos por allegados presentes en el Salón. Agregó: “Hubiera sido claramente preferible en términos de darle mayor validez a la democracia, que todo lo que se tenía que discutir en términos de cuestiones laborales se disputa en el seno de la Comisión de Derecho laboral. Que se respete la participación de los actores sociales, tanto de los empresarios como de los de las organizaciones sindicales y por supuesto esta Confederación General del Trabajo”.

Repudió luego sin nombrarlo a Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de diputados de la UCR. “Repudiamos las palabras del presidente del bloque. Tendrían que pasar alguna vez por una organización sindical antes de hablar y decir que la democracia se debe todavía un debate sobre los sindicatos. Nosotros también le podemos decir que la democracia se debe un debate sobre qué pasó en el ARA San Juan y sin embargo jamás abrió la boca de esas cuestiones”.

Si bien las actitudes bipolares de ese diputado son públicas y notorias, la frase de Daer es tremenda en otro sentido y genera cuestiones que no alcanzaron a preguntarse en la conferencia: ¿Qué es lo que no se sabe sobre el hundimiento del submarino en tiempos macristas, que dejó 44 muertes? ¿Por qué no abrieron la boca al respecto?

Daer agregó que los radicales (o De Loredo, “ese que lloraba porque no lo dejaban ser alcahuete) están “perdidos en el horizonte político”, porque “dicen no somos oficialistas pero van y le votan todo sin chistar. Digamos que en ese escenario creemos que el Senado tiene otras características y condiciones donde vamos a poder transitar el debate de otra manera”.

Se repartieron mientras tanto copias de la Agenda para un nuevo Contrato Social, elaborada por la CGT que incluye leyes de primer empleo, contra el trabajo precario, políticas de educación, salud, seguridad social e industria, vivienda, combate a la pobreza e indigencia, protección del medio ambiente, entre otras. Aquí, el documento completo.

Moyano y el Senado

Pablo Moyano fue descriptivo con respecto a la importancia que le dan al Senado para evitar la sanción definitiva de la Ley Bases: “¿Qué vamos a seguir hablando con los senadores peronistas si saben que no se puede votar una ley donde se privatizan las empresas del Estado, vuelve el Impuesto a las Ganancias y quieren eliminar las indemnizaciones? Ya está todo dicho. De hecho, hablaremos con aquellos que no integran Unión por la Patria. Estoy convencido de que los 33 senadores tienen que votar en contra porque llegaron a ser senadores cantando la marcha peronista, con los cuadros de Perón y Evita, y después tenemos que ir a buscarlos para que no voten una ley en contra de los trabajadores.Eso está todo hablado. Es la conciencia que tiene que tener cada senador”.

Les preguntaron por la teoría de Milei sobre que los salarios le están ganando a la inflación. “Es cierto” contestó Moyano. “Los salarios de él, de la hermana, de los senadores que se lo votaron y de Adorno” (por el vocero Manuel Adorni, cuyo ascenso lo lleva a 4 millones de pesos).

Con respecto al debate en el Senado Moyano agregó: “Espero que no ocurra nuevamente el fantasma de la Banelco como cuando se trató la reforma laboral, todos sabemos lo que pasó años atrás” (referencia a la llamada Ley Banelco del año 2000 y los supuestos sobornos a legisladores que motivaron la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez).

La conferencia culminó con la confirmación del paro del 9 “que nunca estuvo en duda”, y unas palabras de Daer: “Muchas gracias a todos, y feliz día”.

No existe el fin de mes

Sobre Azopardo hay una señora con imágenes de Eva Perón, una engalanada, la otra –clásica- con el cabello al viento. Repite a quienes salimos de la CGT: “No vendan al pueblo”.

Más allá, sobre Independencia y Paseo Colón, Camila vende hamburguesas. “Esta todo mal, está para atrás. Los que lo votaron le creyeron. Todo es economía. Sin la economía no se puede sobrevivir. Yo soy vendedora, pero es porque tenemos familia que sustentar día a día porque no tenemos un sueldo y cada día tenemos que ir a tener un ingreso”.

Para Camila no existe la noción de fin de mes. “No, yo tengo que ver cómo llego a mañana”.

Paula instaló su parrilla en la siguiente cuadra. “Yo soy de barrio, de Avellaneda. Me vengo para poder vivir. Pero está todo muy mal. Uno espera que todo mejore. Pero no sé”. No hay sonrisas. La hamburguesa con huevo es espectacular, a 2.500.

Marcelo y Tahiel son también de los trabajadores que fueron al acto no a marchar, sino a vender.

Marcelo: “Antes estaba mejor la cosa. Pero te digo la verdad. Lo voté a Milei. Yo veía que la economía no tenía límite, todo subía. Me pareció que él lo podía cambiar. Pero mirá: tengo parada en La Salada los lunes, miércoles y sábados. Antes venía una familia y pedía cuatro hamburguesas. Ahora te piden dos, y que las cortes al medio. Mejoró que el billete de 1.000 quedó como el dólar. Pero antes todo te subía por el dólar, y ahora que el dólar está quieto, todo sigue subiendo”.

Tahiel suma precarizaciones: “Trabajo en un call center y no me alcanza. Por eso me vengo a vender acá. Yo lo voté a Massa, porque esta me la veía venir”.

Marcelo replica: “Es que yo creo que si un tipo promete algo y gana, y no lo cumple, el pueblo lo tiene que poder sacar. No está bueno que te mientan. Yo soy emprendedor, pero si todo sube y la gente no te puede comprar, no se puede. Se aumentan los sueldos ellos, nomás. El pobre es más pobre y el rico es más rico. Yo lo voté por un cambio para mejor. Nunca para peor”.

Tahiel y Marcelo. Entre la precarización y el voto a Milei.

Tahiel: “En el call center saco unos 280.000, no puedo vivir con eso solamente. El problema que le veo es que le dan todo al empresario, y nada al laburante. Se supone que un gobierno es para nosotros no para los pocos que tienen guita”.

La marcha se dispersa. Tahiel y Marcelo saludan con enorme cordialidad, pero nunca dicen: feliz día.

