Otra semana de incendios sin ley: el Congreso vuelve a dilatar la Ley de Humedales

«Hoy nos encontramos acá porque hace años que en Rosario y muchas ciudades del Litoral y el Delta del Paraná no podemos respirar». Así comienza el documento leído ante la multitud que cortó el puente Rosario-Victoria reclamando soluciones frente a la contaminación por humo de la región, generada por los incendios masivos que constituyen un ecocidio en el Delta argentino. La multitud cortó el puente Rosario-Victoria como inicio de una movilización que continuará durante la noche de este sábado y el domingo. Videos exclusivos del vuelo en helicóptero realizado por lavaca sobre la zona de los humedales incendiados. El documento completo de las asambleas y organizaciones leído sobre el puente (Todo fuego es político) y las voces en la marcha, mientras los poderes (ejecutivos, legislativos, judiciales) no logran otra cosa que dilatar soluciones. El fuego continúa propagándose incentivado por los sectores inmobiliarios y agropecuarios que generan lo que el documento llama un ecocidio. (Videos de los incendios y texto completo de documento).

Fotos: Juliana Faggi.

A las dos de la tarde de este sábado comenzó la concentración junto al puente que une a las ciudades de Rosario en Santa Fe, y Victoria en Entre Ríos. Una consigna: «Yo sabía, yo sabía, que a los humedales los quemó la oligarquía».

«Abajo del cemento, está la playa», reza una pintada desde el puente Victoria. Fue un sábado caluroso, el viento desparramando el olor humoso de los pastizales. «Quizás a mi hijo no pueda darle una casa propia, pero voy a luchar porque tenga un aire limpio», dice Karina, de 37 años.

Durante la mañana lavaca había podido realizar un vuelo en helicóptero sobre algunas de las zonas incendiadas. Las imágenes de esa desolación y de esa destrucción en lo que tendría que ser una zona de vegetación y diversidad, crucial además para el agua, el clima y la vida.

Sobrevuelo de las zonas incendiadas en el Delta del Paraná. Imágenes de Facundo Lo Duca, enviado de lavaca.org .

El documento

Publicamos el texto completo del documento leído sobre el puente Rosario-Victoria, y lo acompañamos con imágenes de la marcha realizada este sábado 17.

Fotos: Juliana Faggi

Texto completo del documento Todo fuego es político

Rosario – Victoria, 17 de Septiembre 2022

Hoy nos encontramos acá porque hace años que en Rosario y muchas ciudades del Litoral y el Delta del Paraná no podemos respirar. El humo invade las ciudades y nuestros hogares, llega a nuestros pulmones y nos enferma.

Estuvimos años usando un barbijo para cuidar nuestra salud, y ahora nos aconsejan que lo sigamos usando a causa del humo, mientras el extractivismo ecocida atenta contra nuestra propia supervivencia.

¿Te detuviste a pensar, de dónde vienen esas cenizas y ese humo que respiramos y que tanto molesta? El humo que cubre nuestra ciudad y tantas otras en la región, no es más que el síntoma de una enfermedad crónica en nuestro ecosistema provocada por actores del agronegocio y el negocio inmobiliario. Los medios de comunicación se hicieron eco de todo esto, pero es necesario que hablemos del FUEGO, sobre todo en el contexto de CRISIS CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA.

Fuego que arrasa con ecosistemas enteros, asesinando el humedal con su flora y su fauna, que se ve obligada a huir… a buscar refugio, pero está claro que no todos corren la misma suerte. Fuego que arrasa con las costumbres y culturas de las personas que habitan estos territorios. Este fuego tiene nombre y apellido. Y por más que lo quieran encubrir, cuenta con la complicidad de los sectores económicos y políticos que detentan el poder con sus proyectos extractivistas de destrucción apropiándose de los bienes comunes para enriquecerse cada vez más en desmedro del ambiente.

Claramente, las quemas de los humedales son un eslabón más (entre muchos), del modelo de producción, que lleva cerca de tres décadas de profundización en el país. La causa fundamental de los incendios tiene que ver con la extensión de la frontera agrícola (principalmente soja), en el continente, provocando el traslado de cientos de miles de cabezas de ganado a territorio de islas. El modelo productivo, que atraviesa a toda la sociedad, e impacta cruelmente en los pueblos fumigados, es sinónimo de desmontes, inundaciones y sequías. Contaminación de napas y cursos de agua. Expulsión de millones de campesinas/os (95 % de las personas, vivimos en zonas urbanas). También es sinónimo de privatización de nuestros ríos (fundamentalmente el río Paraná). El modelo de envenenamiento utiliza cerca de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, generando malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades y muertes.

EL HUMEDAL es muchísimo más que una isla donde ir a disfrutar el fin de semana. El humedal es nuestro principal reservorio de agua dulce. Un ecosistema capaz de mitigar inundaciones y sequías, cuya vegetación produce el oxígeno que respiramos y que es el hogar de miles de especies, como las aves migratorias; es por eso que se lo considera un sitio RAMSAR (es decir, de importancia internacional). La vida del humedal es nuestro mejor pulmón, un sumidero de carbono que contribuye a evitar el aumento de la temperatura global. Estos servicios ecosistémicos hicieron de nuestra región un lugar habitable.

Fotos: Juliana Faggi

Desde el Estado se actúa de forma reactiva, una vez que el fuego ya está ahí. Con faros de conservación que conservan a medias, y no previenen el fuego. No hay excusas para la inacción, exigimos implementación y financiamiento al PIECAS-DP y al Plan de Manejo de Fuego. Y no, no hay excusas para justificar el desfinanciamiento, ¿se creen que no leemos a dónde están disponiendo los fondos nacionales y provinciales? Esta ciudadanía no va a tolerar que siga habiendo fuego del otro lado del río.

A las cámaras de diputados y senadores nacionales: Aprueben de una buena vez el proyecto consensuado por 380 organizaciones en proceso participativo. Ante las sorpresivas negociaciones realizadas en esta semana, en las cuales se decidió abrir la discusión en el Plenario de Comisiones para al fin tratar la cajoneada ley de Humedales, les decimos que estaremos alertas. Estaremos alertas a cualquier modificación que quieran degradar el proyecto consensuado por las organizaciones socioambientales. Estaremos alertas y estaremos presentes. Los conocemos. No vamos a permitir ninguna trampa, no vamos a permitir ninguna maniobra a espaldas del pueblo. No vamos a permitir más humo.

Volvemos a repetir NO QUEREMOS CUALQUIER LEY. Exigimos una ley que sea la herramienta legal para defender estos ecosistemas en TODO el territorio nacional. NO queremos ESA ley que les abre paso a los explotadores de siempre, a los negociados y especuladores. Ya tenemos claros ejemplos en otras provincias como Mendoza, Chubut, entre otras, donde la ley está pero fue redactada con trampas.

EXIGIMOS la sanción de la ley trabajada y consensuada por organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica que el año pasado fue frenada en comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdiendo el estado parlamentario que tanto costó tener.

La complicidad e inoperancia es inaceptable. Exigimos CONDENA A LOS RESPONSABLES. Todo terreno incendiado tiene un dueño identificable y que debe responder por esto. Pablo Javkin, Omar Perotti, Erika Gonnet, Juan Cabandié, Gustavo Bordet, Domingo Maiocco, Alberto Fernández, todo el poder judicial: ALTHAUS, Alfredo, ARAYA, Miguel, BENVENUTTI, José, Federico Martin, entre otros, son cómplices de que se sigan produciendo quemas que son ilegales.

Las pruebas y las evidencias sobran. Esta es una crisis ética donde no vemos que la voluntad política nos proteja ante el avance de la destrucción y la muerte.

Actúan mucho más rápido ante una pared grafiteada que ante el mismísimo ecocidio.

Gente. Acá no estamos inventando nada nuevo. Estamos acá denunciando que se está violando y vulnerando nuestro derecho a un ambiente sano y equilibrado (Art 41 CN)

Arrasan, destruyen, queman, asesinan nuestra única casa. Cada ecosistema que muere, también mata poco a poco nuestro presente y condena nuestro futuro. Somos el humedal, y dependemos de esa salud ecosistémica.

HOY NOS PARAMOS ACÁ PORQUE YA NO PODEMOS SEGUIR TOLERANDO SU INACCIÓN. HOY, UNIMOS NUESTRAS VOCES, GRITANDO CADA VEZ MÁS FUERTE. Y nos van a seguir escuchando en tanto atenten y vulneren los bienes comunes.

Hoy nos organizamos conscientes de nuestra fuerza capaz de impulsar las luchas necesarias para cambiarlo todo. Estamos acá y vamos a seguir profundizando cada acción, cada medida de resistencia hasta parar los crímenes al ambiente y construir otro mundo basado en el Buen Vivir. ¡Que tiemblen los extractivistas, porque vamos camino a una mayor organización colectiva!

NECESITAMOS Y EXIGIMOS:

Basta de quemas y Ley de Humedales ya, para proteger nuestros territorios. Esto incluye los Bajos Submeridionales, que los gobernadores de Santa Fe, Chaco y Santiago Del Estero dicen querer “desarrollar”, cuando en realidad venderán el territorio para ponerlo al servicio de los grandes poderes económicos. #LosBajosNoSeTocan

Fotos Juliana Faggi

Cese inmediato de los terraplenes en las islas, la caza furtiva, la pesca indiscriminada para la exportación, los grandes emprendimientos inmobiliarios, así como toda otra actividad urbana incompatible con el Humedal.

Transición agroecológica ya, para contar con alimentos sanos, seguros, soberanos, de cercanía y amigables con el ambiente y los demás animales.

Cese inmediato de la tala de árboles en toda la ciudad de Rosario y en el Parque Independencia en particular, porque el oxígeno es más importante que cualquier evento deportivo.

Basta de falsas soluciones. Tenemos una ley de bosques que no se cumple, una ley de glaciares que no se cumple, una ley de acceso a la información pública ambiental que no se cumple. Tenemos una ley general del ambiente que no se cumple. Exigimos su efectiva implementación ya, queremos una justicia del pueblo que haga cumplir las leyes y juzgue a quienes las pisoteen.

Para que esto sea posible apostamos a la construcción de una democracia real de la que todes seamos parte. QUEREMOS reestructuración del sistema de toma de decisiones para incluir minorías, pueblos originarios que vienen siendo perseguidos y judicializados, grupos marginados, y asegurar la transversalidad de políticas ambientales. QUEREMOS que se promueva el empoderamiento de los movimientos sociales de acción climática, con perspectiva de género, de justicia intergeneracional, de inclusión social y de las personas con discapacidades, de respeto hacia la diversidad cultural y las tradiciones ancestrales.

Convocamos a las organizaciones sociales, a los sindicatos y asociaciones gremiales, a las vecinales barriales, a las escuelas, a las organizaciones feministas y a TODO EL PUEBLO a que participen de las futuras acciones conjuntas para seguir reclamando el pronto tratamiento de NUESTRA LEY DE HUMEDALES. Esta acción formará parte de una serie de actividades y movilizaciones en TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, EN LOS DISTINTOS HUMEDALES DEL PAÍS, cómo parte de un PLAN DE LUCHA FEDERAL, COORDINADO, UNIFICADO Y CIUDADANO para presionar al Congreso, de afuera hacia adentro. Reclamarle a nuestros diputados y diputadas que traten el proyecto de ley consensuado expediente 75-D-2022, que sea votado en recinto CUANTO ANTES.

QUEREMOS JUSTICIA SOCIAL, CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA YA!

DEMOCRACIA POPULAR YA! TODO EL PODER AL PUEBLO!

BASTA DE QUEMAS!

LEY DE HUMEDALES CONSENSUADA YA!

ORGANIZACIONES ADHERENTES AL DOCUMENTO:

– Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural de Villa Gobernador Galvez, Asamblea Socioambiental Rosario y Alrededores, Colectivo Amaranto, Conciencia Solidaria, El Paraná no se toca, La Otra Casa. Espacio cultural, Marcha Plurinacional de los Barbijos, Multisectorial Humedales Rosario, Multisectorial provincial Paren de Fumigarnos Santa Fe, Re sapiens, Rosario Animal Save, Rosario Health Save, Sindicatos por el ambiente, STS Rosario, Taller Ecologista.