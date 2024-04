Ministerio del libro en la Feria: presentación, renuncias, despidos y propuestas para el sector editorial independiente

Una manifestación que reclamaba hoy por la ausencia de alimentos para comedores populares y merenderos en medio de una situación de emergencia alimentaria, terminó en otra acción represiva del gobierno, que se ensañó con los manifestantes y también con la prensa que estaba cubriendo el hecho. El saldo fue de al menos 10 detenidos y decenas de heridos por fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad y Gendarmería). Un caso fue el de Edwin Caicha (foto), salvajemente golpeado por la policía cuando ya estaba detenido e indefenso.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, frente al ministerio de Capital Humano que conduce la coach Sandra Pettovello.

Fotos: Juan Valeiro

La manifestación había sido convocada para reclamar por la situación social ante la emergencia alimentaria y la falta de respuestas de parte del gobierno, que hasta ahora se dedicó principalmente a desfinanciar a comedores populares y merenderos.

El Secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre a cargo del Ministerio de Capital Humano, se comprometió a recibir a los referentes de las organizaciones sociales. Por eso la movilización resolvió marchar hacia la sede de las oficinas de Capital Humano ubicadas en Pellegrini y Juncal.

Reprimen en 9 de Julio cuando el pueblo está reclamando por la EMERGENCIA ALIMENTARIA. Si hay hambre la respuesta del gobierno es balazos, palos y detenciones. Te ofrecen represión en vez de un plato de comida.



Son los mismos de siempre, odian a nuestro pueblo humilde. pic.twitter.com/Sd25CeNvvz — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) April 10, 2024

Video en el que se observa a Edwin Caicha cuando es detenido y arrastrado, y minutos después aún en el piso con el rostro bañado en sangre. La policía, profundizando formas ilegales de represión.

En ese momento un operativo policial se lanzó sobre los manifestantes. Se atacó violentamente a la gente con el arsenal habitual en estos casos: balazos de goma a mansalva (y disparados a la cabeza), gas pimienta, golpes, y la acción de camiones hidrantes, desatando una cacería por el microcentro porteño.

“Hoy el Gobierno nacional ha demostrado una vez más la crueldad hacia la clase trabajadora. En un acuerdo que teníamos con el Secretario Pablo De La Torre, que dijo que iba a recibirnos, fuimos encerrados y salvajemente reprimidos por la Policía Federal. Evidentemente era mentira que iba a recibirnos.”, dijo Omar Giuliani, Secretario de Acción Social de la CTA y Secretario General de la FeNaT.

Arriba, la imagen de Edwin Caicha al ser detenido. Está ileso: solo la desesperación en su gesto (Foto: Revista Cítrica). Debajo, Caicha como se lo vio minutos después: apremios ilegales, violencia institucional y represión a quienes están reclamando por la crisis alimentaria en los barrios. Foto: Juan Valeiro.

Detenidos

La nómina de detenidos, en la Alcaldía 4, ubicada en Parque Patricios.

1. Carlos Ardila Guerra

2. Ignacio Corral

3. Fabián Verón

4. Roberto Retamoso

5. Dario Gonzalez

6. Ariel Sánchez Flores

7. Franco Vitez

8. Jeremías Sanabria

9. Jorge Barrera

10. Edwin Caicha

Caicha es el único que no está en la Alcaldía 4: se encuentra hospitalizado en el Hospital Ramos Mejía, como efecto de la represión a la que fue sometido.

Ensañamiento con el periodismo

Fue evidente la actitud de las fuerzas represivas (Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad y Gendarmería) contra la prensa que cubría los hechos. La periodista Florencia Fossati, de Radio Continental, denunció que policías de la Ciudad la acorralaron y comenzaron a golpearla.

“Les dije que no me pegaran, que era periodistal. Me contestaron: ‘qué me importa’, y siguieron pegándome. Patricia Bullrich había dicho que iba a tomar cartas en el asunto de la represión al periodismo pero no fue así. Hay que terminar con esta naturalización del odio a la prensa”.

El periodista de Crónica TV Diego Ricardi recibió un balazo de goma en la pera, lo que confirma la tendencia policial de disparar a la cabeza, convirtiendo así a las balas de goma en un tema posiblemente letal.

Una situación especial fue la vivida por Edwin Caicha, detenido en perfecto estado por la policía y que minutos después apareció desfigurado y ensangrentado por la golpiza a la que fue sometido, pese a que ya estaba detenido e indefenso. Por esa golpiza tuvo que ser internado enel Hospital Ramos Mejía.

Detenciones y violencia. Fotos: Juan Valeiro.

Hambre y dengue

Norma Morales, Secretaria General Adjunta de la UTEP contó a lavaca en la puerta de la Alcaldía de Parque Patricios que los abogados estaban interviniendo en los casos de las detenciones. No tenían claro al anochecer la cantidad de heridos, aunque se contaban por decenas.

“Frente a nuestros planteos sobre la cuestión alimentaria la única respuesta que recibimos es bala, gases lacrimógenos, represión brutal. Creemos que a este gobierno no le importa nada lo que está atravesando nuestro pueblo. Esto no tiene que meternos para adentro, no tenemos que quedarnos en nuestras casas mirando cómo nuestros abuelos lloran de bronca porque hay un solo plato de comida que ellos pueden compartir con su familia. A nosotros nos duele, no lo podemos naturalizar. Pedimos reflexión a este gobierno, tienen que cambiar de actitud”.

Escena de los enfrentamientos. La policía acorraló a los manifestantes. El ministerio les había dicho que se reunirían. Fotos: Juan Valeiro.

Otro tema del momento: “La otra situacion compleja que estamos atravesando es el tema del dengue. Hoy a la madrugada me sonó el teléfono anunciando que una compañera de la economía popular murió por dengue hemorrágico en Quilmes, y no hay ninguna política para acompañar y cuidar. Entonces claramente a este gobierno no le impronta la vida del pueblo, no le importa cuidar a nuestra comunidad, y en función de eso nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de seguir visibilizando con jornadas pacíficas, porque hoy salimos a hacer una jornada pacífica y la respuesta que tuvimos fue la represión”.

¿Existirá la posibilidad de reflexión? Norma: “No somos el único sector que está reclamando y visibilizando la situación crítica que estamos viviendo como país. Están los trabajadores estatales, y muchos vecinos que le está llegando la boleta de la luz, del agua, y donde ya hay un clima de bronca, un clima de salir a expresarse para que se vayan todos. Entonces me parece que si todos juntos logramos salir, reclamar y hacernos sentir, este gobierno va a tener la obligación de recapacitar.

Fotos: Juan Valeiro.

¿Van a seguir enla calle? “Claramente, esto que pasó hoy no nos tiene que dar miedo, yo no tengo miedo. Mi miedo es cada vez que llego a mi barrio enterarme que un abuelo se terminó suicidando porque no soporta vivir de esta forma. Mi miedo es que uno de nuestros jóvenes de nuestros barrios populares se termine suicidando porque no puede ayudar a su familia y por la situación de violencia que se genera por la misma situación económica. Ese es mi miedo, nosotros no le tenemos miedo a la represión, no le tenemos miedo a la bala. Mi miedo es que suene el teléfono y me digan una muerte más porque no tienen comida, por el dengue, porque no soportan vivir de esta forma”.

Fotos: Juan Valeiro.

Suicidios en los barrios

Nombras dos veces el tema, ¿están viendo suicidios en los barrios?

Lamentablemente sí, tenemos la semana pasada un pibe de los barrios populares de Avellaneda que se terminó suicidando porque esta situación económica genera conflictos familiares. Ese pibe se vio atado de manos, no tenía trabajo, no podía ayudar a la familia, y al verse tan inservible y no poder ayudar, se terminó suicidando. Eso no lo podemos naturalizar, eso nos obliga a seguir estando en la calle. Tenía 18 años. Por eso este gobierno tiene que reflexionar, no les puede dar lo mismo. Así como a nosotras en los comedores no nos da lo mismo tener que cerrar días de la semana y no poder entregar comida a nuestra comunidad, por eso es que tenemos que salir a la calle y encontrar estrategias para visibilizar. Y necesitamos el abrazo de toda la sociedad, porque hoy somos nosotros pero más tarde van a ser esos vecinos que están retirando la comida porque también la pasan mal, mañana vamos a estar todos en la calle porque el ajuste brutal que está implementando este gobierno lo vamos a sentir toda la sociedad.

Norma asegura que hay un proceso de construcción de unidad de las organizaciones sociales de todo el país. “Hoy fue una acción más de ese plan de lucha que habíamos anunciado un mes atrás, claramente con esta situación vamos a profundizar este plan de lucha. Acá la estamos pasando mal todos y en ese marco tenemos que ir a profundizar la unidad”.

Fotos: Juan Valeiro.

Johana Duarte, del Movimiento Evita dijo a lavaca: “Lo de hoy fue una represión brutal, y una emboscada a quienes nos movilizamos. Fue la respuesta de Milei, de Pettovello, de todo un gobierno que no da respuesta ni resuelve la emergencia alimentaria que se profundiza cada día más en nuestro pueblo. Fue brutal, porque mientras nos habían prometido que iban a recibir a una comisión, que se estaba dirigiendo al ministerio, en ese mismo momento la policía hizo una emboscada, salieron a cazar a trabajadores”.

“El pueblo se va a seguir organizando, a mayor intento de disciplinamiento, amenaza, amedrentamiento de este gobierno criminal, mayor nivel de organización, porque no estamos dispuestos a morirnos de hambre”.

Fotos: Juan Valeiro.