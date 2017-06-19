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Capítulo I: El mundo desde la mesa

Capítulo II: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Capítulo III: ¿La producción sana es rentable?

Capítulo IV: La industria no alimentaria

Capítulo V: La mesa que sostiene el mundo

Capítulo VI: La doctrina del shock

Capítulo VII: El veneno volador hasta en las ciudades

Capítulo VIII: ¿Comemos o nos rellenamos?

Capítulo IX: Datos en dólares, suelos drogados y un homenaje

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