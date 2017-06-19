(Informe veloz sobre posibles relaciones entre las elecciones del año que viene, el déficit fiscal, Natalia Oreiro, las obras públicas,...
Se cumplen 12 años de la toma de Madygraf. Cuando era Editorial Atlántida, imprimía Gente, Billiken y El Gráfico. Después fue Donnelley, la multinacional con acciones...
Fin de semana XL y acá van tres propuestas para viernes y sábado (dos espectáculos que mezclan humor, música y hasta gastronomía) y domingo a las...
Clima de la época. Malvinas y el Mundial, banderas y llamamientos con cuatro estrellas: las de los títulos de 1978,1986, 2022, y la Estrellita Culona. El...
La Confederación Mapuche de Neuquén celebró la caída de varios capítulos de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” en el Senado, a la...
Esta breve historia comenzó con unos muchachos de Villa Luro que intuyeron que no son tiempos para dormirse 🥱 y decidieron darle otro uso a una...
Miles de personas participaron en la marcha de San Cayetano a lo largo de 15 kilómetros desde Liniers hasta la Plaza de Mayo. ¿Qué nos dice...
Pese al frío, la lluvia y la violencia policial que dejó al menos 12 detenidos y más de 1.500 personas heridas y lastimadas, se realizó este...
Otro miércoles protagonizado por jubiladas y jubilados, que tuvo como novedad la noticia de que Patricia Bullrich y el gobierno bajaron el capítulo de venta de...
A días del 6 de agosto continúa la incertidumbre sobre el proyecto llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Observatorio de Tierras coordinado por...
Cinco leyes todavía en debate promovidas por el oficialismo tienen el alcance de hipotecar el presente y el futuro del país y su sociedad. Una que...
Una canción inspirada en el desarraigo propone cantar y bailar en comunidad para espantar las penas. Otra canción como un haiku se convierte en ofrenda para...
Mientras el presidente de la Cámara de Diputados de apellido Menem (👉🥚) explicaba cómo deben hacer los jubilados para sobrevivir tomando café, y el presidente argentino...
Desde Europa, la visión de una escritora y dramaturga sueca sobre el conflicto FIFA-UEFA y quiénes son los dueños del fútbol. Por América Vera-Zavala Para lavaca.org,...
Banderas recordando que “Las Malvinas son argentinas” con réplica a las exhibidas por la Selección y los hinchas en EE.UU, pancartas pidiéndole perdón a Lula por...
La petrolera de origen israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited ha tomado el control casi absoluto de la Cuenca Malvinas Norte según el informe oficial de Departamento de...
Una expresión de la nueva generación que se gana un lugar en la música a fuerza de ideas y talento. Publicó el disco El lado oscuro,...
Antes de hablar de la derrota en el Mundial que nos dejó con las endorfinas al plato y la sorpresa de ser repentinamente el país más malo y...
Viaje a la vida en el Delta: Y la nave va Mientras el gobierno nacional privatiza la principal vía navegable del país con un nivel de...
Por Carlos Melone Cuando Alberto me invitó a su cumpleaños 50 después de mucho tiempo sin vernos, amorosamente entusiasmado por nuestro reencuentro, supe que no podía...
Alarmados por los pesticidas y sus efectos de contaminación ambiental y humana, estudiantes y un maestro de una escuela pública cordobesa empezaron a componer canciones. Convocaron...
La quinta El Silencio fue un centro clandestino en el que la dictadura escondió en 1979 a 40 personas secuestradas. ¿Cuánto se sabía y cuánto se...
La obra Putamadre muestra los mandatos, la soledad de las mujeres que crían solas, y una sociedad que las juzga antes de escucharlas. Lejos de la...
Es escritor, activista y referente de una generación que convirtió la experiencia de la discapacidad en una potencia de comunicación y acción. Ahora prepara un espacio...
Mientras el gobierno nacional privatiza la principal arteria navegable del país (o hidrovía), con un nivel de tráfico comercial gigantesco y opaco, quienes habitan el delta...
¿En el fútbol se apoya a equipos moralmente íntegros? ¿La pasión se decide políticamente? La escritora y dramaturga sueca América Vera-Zavala envió a lavaca desde Malmö...
Sabemos lo que pasa, pero no hacemos nada. La filósofa eslovena Alenka Zupančič escribió Desentendimiento-Una forma perversa de la razón en la crisis permanente, sobre ese...