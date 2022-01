Mu 167: Movete

La policía quiso hacer pasar la muerte de Lito Costilla como un accidente, pero su hermana Daiana (24 años) pidió ver las cámaras de seguridad y confirmó, gracias a los vecinos, que lo perseguían integrantes de la Bonaerense. La autopsia reveló que fue golpeado y la escena del crimen, acomodada. Un año después la causa no avanza, pero la familia sigue buscando la verdad. Por Lucas Pedulla. Un aniversario y una celebración: para Lito Costilla, el 7 de octubre de 2020 no era una fecha más. Se cumplían 12 años de su relación con Sofía y aprovechó su día franco […]

Fue asesinada en su casa frente a su hijo, quien señaló al femicida. Pero la justicia detuvo a otra persona, con problemas psiquiátricos, a quien la familia cataloga como un “perejil”. El recuerdo de Nadia, el del niño, y el pedido de justicia de su madre y amigas, que describen todo lo que no se tiene en cuenta en la investigación. Por Anabella Arrascaeta. La puerta de la casa de Nadia Ferraresi no estaba forzada. Fue ahí, en la localidad de Ensenada, donde recibió una puñalada certera en el hígado que la mató después de horas de agonía en el hospital […]

Cantante y cada vez más actriz en cine y teatro, acaba de sacar un disco en el cual reversiona clásicos no tan recordados. Va y viene de Salta a Buenos Aires, entre el tango, las coplas, la huerta y los cerros. Por María del Carmen Varela. «Yo soy del equipo rojo, no sé bien qué significa. Y quienes somos del equipo rojo, solemos cantar estas canciones. Van a sufrir. Y yo también”. Julieta habla desde el escenario ubicado en el patio del Konex, antes de arrancar con “Trapito”, la canción que alude al personaje creado por el dibujante Manuel García […]

Por Susy Shock. Ilustración de Anahí Bazán Jara. Como la gente no viajaba, no salía a ningún lado, como la tos lo llenaba todo, y se escondían en sus casas o en refugios improvisados para no ser vistos, llegar a la provincia de Tucumán, fue mucho más tranquilo. El mundo estaba confundido, instalado en ese momento de aparente freno antes del nuevo caos. Y eso nos dio tiempo de concluir este viaje, pero no esta aventura. Esto recién empezaba. Ya en la terminal de tren, nos esperaban micros, con otras personas trans que habían llegado de otros rincones del país […]